DHA YURT BÜLTENİ-21

SURİYE'DE PEŞ PEŞE PATLAMALAR (1) SURİYE'nin Humus ve Lazkiye kentleri ile sahil şeridinde gece saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Humus ve Lazkiye ile sahil şeridindeki Tartus, Banyas ve Hel Vadisi bölgelerinde peş peşe patlamalar oldu. Yerel kaynaklar, patlamaların füze saldırısı olduğunu ve İsrail tarafından yapıldığı yönünde iddiada bulundu. Patlamaların yaşandığı bölgelerde ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi alınamadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Patlamaya ait olduğu iddiasıyla soyal medyada paylaşılan görüntüler Haber: SURİYE, (DHA) ============================ İZMİR'DE KORKUTAN ORMAN YANGINI (2) İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dekar ormanlık alan zarar gördü. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, bugün saat 21.00 sıralarında Seyirtepe Mevkii'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz, 3 iş makinası ve 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri, ormanlık alana dökülen moloz ve park halindeki bir TIR nedeniyle alevlerin olduğu bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alan zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan ormanlık alandan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- İş makinalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================== AK PARTİLİ TURAN: HİÇ KİMSENİN BİZE TWİTTER'DAN AYAR VERMEYE HAKKI VE HADDİ YOKTUR ÇANAKKALE Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanan 23'üncü Ahilik Haftası programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye üzerinde ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyuna dikkat çekerek, "Hiç kimsenin bize Twitter'dan, farklı hesaplarla ayar vermeye hakkı ve haddi yoktur" dedi. Çanakkale'de 17-21 Eylül tarihleri arasında kutlanan 23'üncü Ahilik Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin çelenklerinin sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, açılış konuşmasını yaptı. 'KAPTAN SAĞLAM, BU DA GEÇECEK' Türkiye üzerinde ekonomi üzerinden oynanmak istenen kirli oyunlara dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları söyledi: "Döviz tabii ki bir ekonomik problemdir. Ancak ekonomik büyümenin tek göstergesi döviz karşısında Türk parasının değeri değildir. İhracat, üretim, istihdam, yatırım hepsi beraber bir kıymeti ifade eder. Dünyanın hangi akıllı adamı Twitter'dan bir başka ülkenin ekonomisine müdahale eder. Eğer başka hesap olmasa, başka iddia olmasa, böyle bir anlayış olabilir mi? Türkiye devleti hangi bir yanlış yaptı da, döviz arttı. Bana söyleyebilir misiniz. Efendim ihracat azaldı mı? Azalmadı. Cari açık çokmuş. Dün de çoktu. Üstelik bugün azalmaya başladı. Yeni bir şey yok. Yeni bir problem yok. Ama farklı hesaplarla Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlar bilsin ki, Çanakkale meydanından sesleniyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız bu milletindir.' Hiç kimsenin bize Twitter'dan, farklı hesaplarla ayar vermeye hakkı ve haddi yoktur. Bunlar geçecek. Bir zamanlar dünyada ekonomik kriz olduğunda 'teğet geçecek' dedik. Dalga geçtiler. Bugün dünyada kriz yok. Türkiye'ye bir dayatma var. İddia ediyorum, kaptan sağlam, bu da geçecek. Yatırımcı, yatırımlara ara vermesin. Bankacı lütfen esnafın yanında olsun. Biz zaten esnafımızın yanındayız. Üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Çanakkale de büyüyor, Türkiye de büyüyor."

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Yılın Ahisi seçilenlere ödülleri verildi. Etkinlikler, mehteran gösterisiyle sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahilik haftası kutlamalarından görüntü.

-Çelenk sunmalardan görüntü.

-Bülent Turan konuşma görüntüsü.

-Halk oyunları gösterisi. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) =========================================== BÖLGE HALKI, ANTALYA KUMLUCA'DAKİ YANGINI ANLATTI Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde 8 saat sonra kontrol altına alınabilen yangın kızılçam ve makilik alanların yanı sıra seralar ve seralarda kullanılan tarım ekipmanları, seraların içindeki fidanlar, işçilerin kullandığı evler ve 3 deniz botuna zarar verdi. Bölge halkı yangın sırasında yaşadıklarını ve zararlarının boyutunu anlattı. ‘YANGIN ENERJİ NAKİL HATLARINDAN ÇIKTI’ Bölgede oturan Ramazan Çağatay, yangından gördüğü zararı anlatırken, gözyaşlarını tutamadı. Ali Çağatay, “Yangın saat 09.30- 10.00 gibi başladı. Defalarca uyarmamıza rağmen TEDAŞ hatları tamir etmedi. Yangın enerji nakil hatlarından çıktı. Kargılık alandan çıkan yangın seraları da yaktı. Rüzgârla birlikte yanarak gitti. Sonra rüzgâr tersine esince alt tarafı yaktı. Seralarımın başındaki gece kondu evim yandı. İçinde televizyon diğer eşyalarım vardı. Onlar da yandı. Büyük zararımız varö dedi.

‘YANGIN PATIR KÜTÜR İLERLEDİ’ Eşi Hörü Çağatay, “Yangını görünce korkudan yıkıldım, bayıldım. Evin başına çıktım. Yangın patır kütür ilerledi. Bakılacak hali yok. Sabah yangın başladı. Şu yana gitti. Rüzgar yön değiştirdi. Bu defa yangın tersine döndüö diye konuştu. ‘HASARIMIZ BÜYÜK’ Gelini Bahar Çağatay da şöyle dedi: “Kahvaltıdan sonra evde oturuyordum. Yangın çıktığını eltim haber verdi. Önce evlerdeki şalterleri indirdik. Komşularımız itfaiyeye haber vermiş. Biz de itfaiyeyi aradık. 177 ihbar hattından helikopter, uçak istedik. Seralarımızın 1,5 dönümü yandı. Komşularımızın seraları da yandı. Hasarımız büyük.ö ‘ZOR DURUMDAYIZ’ Bölge halkından Volkan Gömlekli, “Saat 09.30 sıralarında başladı. O arada evlerimizdeydik. Seralarımızın başında değildik. Seralarımızın yanına geldiğimizde durum bu haldeydi. 1- 1,5 saat içinde yayılan bir yangın. Uçaklar ve helikopterler önlem aldı. Ama kurtaramadık. Zor durumdayız. Yıllardır baktığımız, büyüttüğümüz ağaçlarımız, seralarımız telef oldu. Ne yapalım? Çiftçi olarak kimseden bir şey dileyemiyoruz. Diletmiyorlar. Traktörlerimizin arkasındaki tankerlerle mücadele ettik. Ama başarılı olamadık. Canımızı kurtardığımıza dua ediyoruz. Tüm imkânlarımızı ortaya koydukö dedi.