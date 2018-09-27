DHA YURT BÜLTENİ 21

Olay, akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi'nde komşu olan iki aile arasında meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli aile ile Dağ ailesinin çocukları sokakta oyun oynarken birbiriyle kavga etti. Evlerine dönen çocukların durumu anlattığı aileleri sokağa çıkıp, kendi çocuklarının haklı olduğunu ileri sürerek birbirleriyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, 2 ailenin telefonla haber verdikleri yakınlarının da gelmesiyle büyüdü ve taraflar birbirlerine balta, bıçak, sopa, taş ile tüfekle saldırmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavgada bir minibüse tüfekle ateş açılması sonucu hasar oluştu. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm Dağ kardeşler olay yerine çağırılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA’da, iddiaya göre çocuk kavgası yüzünden Suriyeli ve Türk aileleri arasında çıkan tüfekli kavgada Mahmut Dağ hayatını kaybetti, 4 kardeşi de yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Y. idaresindeki 74 AAD 330 plakalı otomobil, uygulama noktasında 'dur' ihtarı yapan polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Turgut Çalıkoğlu'na ilk müdahalede bulundu. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sibel Y.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilirken, gözaltına alındı.

KAMERALARA YANSIDI

Bartın'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Sibel Y.'nin, polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memuru Turgut Çalıkoğlu'nun otomobili durdurmak için işaret yaptığı, otomobilin çarpması ile polis memurunun havaya fırlaması ve diğer polislerin yaşadığı panik yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza anı

-Yaralanan polis memuru Turgut Çalıkoğlu’nun fotosu

Süre: 23 sn. Boyut: 41,5 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN

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İNEGÖL'DE 2 AHŞAP EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yine ahşap olan bitişiğindeki tek katlı eve de sıçradı. Yangın sonrası iki ev kullanılmaz hale geldi.

İnegöl ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki ahşap evde ikamet eden Ahmet Özgül ile Saadet Özgül çiftine ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen ev bitişiğindeki yine Ahmet Özgül’e ait tek katlı ahşap eve de sıçradı. İki ev de alev topuna döndü. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Ekipleri çalışması sonucu yangın söndürülürken, iki ev de kullanılmaz hale geldi.