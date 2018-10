DHA YURT BÜLTENİ 21

ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde(BEÜ) düzenlenen Zonguldak 1. Kitap Fuarı’nda yazdığı 3 kitap için imza günü düzenledi. Üniversite'nin Farabi Kampüsünde başlayan Zonguldak 1. Kitap Fuarı'nda imza günü düzenleyen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, 'Herşeyi Yazamadım', 'Surhay' ve 'Kordüğüm' kitaplarını imzaladı. İmza gününe öğrenciler ve halk, Vali Çınar'ın kitaplarına ilgi gösterdi. Çınar, hem vali hem de yazar olmanın imza gününe olan ilgiyi arttırdığını söyledi. Kitaplarından ikisinin roman birisinin ise anılarından oluştuğunu anlatan Vali Çınar konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben kendime 'yazanım' diyorum ama arkadaşlarımız beni de yazar olarak kabul edip programa koymuşlar. Yoğun ilgi var. Buda beni memnun ediyor. Şehrin valisi olunca ilgi biraz fazla gibi. Biraz torpilli diyebileceğimiz cinsten ama çok memnunum. Herkese teşekkür ediyorum. Kitap fuarları çok önemlidir. Biz de hem valilik olarak organizasyon katkısı verirken hem de 3 tane kitapla ve imza programı ile de katkı vermenin mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Her şey çok okuyan toplumun oldu. Bilgi topluluğunun olduğu, geleneksel değerlerine sahip nesillerin yetiştiği güzel bir Türkiyemiz olsun."

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali'nde başrolünü Cem Yılmaz'ın Şener Şen'le paylaştığı 'Av Mevsimi' filminin gösterimi yapıldı. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki gösterime ilgi yoğun oldu. Sinemada 20'inci yılını dolduran ve festival kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü de alan Cem Yılmaz, filmin gösteriminin ardından oynadığı ilk sinema filmi olan 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin yapımcı ve yönetmeni Ömer Varlı ile birlikte salondaki izleyicileriyle söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye ilgi yoğun olunca izleyicilerden büyük bir kısmı salon dışında kaldı. Salonda dışında kalanlar için AKM içerisinde ekranlar kuruldu.

55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde söyleşiye katılan komedyen Cem Yılmaz, Mart 2019'da yeniden stand up şovlarına başlayacağını açıkladı. Cem Yılmaz, "'CMYLMZ Diamond Elite Platinium Plus' olacak. Ben öyleyim diye değil. Seyirci bunu hak ediyor. Birine bunu söyledim. 'Bilet fiyatlarına etki edecek mi?' dediler. Hayır, fiyatlar aynı olacak" dedi.

CEM YILMAZ, YENİDEN 'STAND UP' ŞOV YAPACAK

SİNEMADA 20 YIL KISA BİR SÜRE DEĞİL

Salonu dolduran kalabalığı selamlayan Cem Yılmaz, sinemada 20 yılın kısa bir süre olmadığını söyledi. Seyircinin ilgisinden oldukça memnun olduğunu anlatan Yılmaz, "Hep böyle mutlu şekilde devam etmesini diliyorum. Festivalde anılmak güzel bir duydu" dedi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK 1 AYLIK YAT TATİLİNDE YAZILDI'

Yönetmen Ömer Varlı ise 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin nasıl başladığını anlattı. Ömer Varlı, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Cem Yılmaz'la tanıştıklarını ve Yılmaz'a, 'Seninle bir gün film yapacağız' dediğini hatırlattı. Varlı, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin senaryosunun yazımı aşamasında Cem Yılmaz'la Bodrum'da bir ay yatta kaldıklarını söyledi.

'FİLMİN İSMİ BİR TEMENNİDEN ORTAYA ÇIKTI'

Cem Yılmaz ise senaryoyu yazdıkları günleri, “Bazılarının film macerasında hep yokluk vardır ya. Yokluklarla geldik" diye espri yaparak anlattı. Filmin isminin çıkışıyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, “İsim, 'her şey çok güzel olacak' temennisinden ortaya çıktı. Süreci birbirimize tarif ederken 'her şey çok güzel olacak' diye konuşurduk. Güzel olacak mı acaba? diye birbirimize sorarken fimin ismi 'Her Şey Çok Güzel Olacak' olsun dedik" dedi.