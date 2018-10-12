DHA YURT BÜLTENİ 21

Rahip Brunson, serbest (6)

RAHİP EVİNE GETİRİLDİ İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan sabah geldiği siyah camlı zırhlı araçla ayrıldı. Brunson'a güvenlik nedeniyle zırhlı araçlar ve polis eşlik etti. Brunson'ın aracı orta hızda ilerledi, bir ara trafik sıkışıklığı yaşandı. Ona eşlik eden araçlar trafiği açarak Brunson'ın aracının rahat ilerlemesini sağladı. ABD’li rahip Brunson, 25 Temmuz’dan bu yana ev hapsinde tutulduğu Alsancak Işılay Saygın sokağındaki dairesine geldi. 79 gündür Konak’ın Alsancak semtinde bulunan dairesinde, ev hapsinde olan Brunson, sabah saat 05.45’te yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü duruşmanın ardından, yine aynı güvenlik önlemleri altında evine getirildi. ABD’li papazın evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, Işılay Saygın sokağının giriş ve çıkışlarını araç trafiğine kapattı. Çevik Kuvvet Ekipleri de sokağın giriş ve çıkışlarını tuttu. Sivil bir araçla evine getirilen Brunson, sokakta oyalanmadan evine girdi. Rahibin bırakılacağını öğrenen meraklı bazı vatandaşlar da sokakta bir süre Brunson’un gelmesini bekledi. Rahip Brunson, elinde duruşma evraklarının olduğu dünüşülen çanta ile yanındakilerle konuşarak evine girdi. Uzun süre önce asılan Türk bayrağının evin balkonunda hala durduğu görüldü.

BRUNSON'UN GÖREV YAPTIĞI KİLİSEDE 'KAPALIYIZ' YAZISI

ABD'li rahip Brunson'ın davasının duruşmasının olduğu gün, görev yaptığı kilisedeki yazı da dikkat çekti. Alsancak'taki Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'nin kapısına, üzerinde "Değerli misafirlerimiz, bugün özel bir toplantı olduğu için kapalıyız" yazısı asıldı. Normalde hafta içi açık olan kilisenin kapalı olması, buraya gelenleri şaşırttı. Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA) ===================== BURSA VALİLİĞİ’NDEN, FİYAT ARTIŞI VE STOKÇULUĞA KARŞI GENELGE BURSA Valiliği, 'Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin' genelge yayımladı. Genelgeye aykırı davrandığı belirlenenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi. Valiliğin yayımladığı genelge ile kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Genelgede, kent sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, fiyatların uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması istendi. Ayrıca ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edilmesi gerektiği belirtildi.

Genelgede, "Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır" denildi. BURSA, (DHA) - ============================ HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN 'FAHİŞ FİYAT' GENELGESİ HAKKARİ Valiliği, yayımladığı genelgeyle, dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlar ile kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu. Hakkari Valiliği resmi internet sitesinde yayımlanan genelgede, vatandaşların ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişimin güvence altına alınmasının, devletin yasal sorumlulukları arasından olduğu belirtildi. Vatandaşların günlük hayatlarını aksama ve sıkıntı olmaksızın idame ettirmesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetkisi ve sorumluluğunun kamu idarelerine ait olduğuna vurgu yapılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir. İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür." "Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" diye devam eden açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak, idari para cezası uygulanacaktır."

HAKKARİ, (DHA)- =========================== MATEMATİK SOKAĞI BAŞARIYI ARTTIRDI MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Gediz Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri doğa, bilim, sanat ve mimari çizimlerin yer aldığı 'Matematik Sokağı' projesini hayata geçirdi. Okulun matematik başarısı bu sokak sayesinde yüksek seviyelere çıktı. Gediz Ortaokulu'nda öğrencilere matematiği sevdirmek ve daha kolay öğrenmelerini sağlamak, kitap okuma alışkanlıklarını arttırmak amacıyla 'Matematik Sokağı' oluşturuldu. Oluşturulan bu sokakta arıların yaradılışındaki kodlanış matematiğinden, insanlığın vücudunda ki gizli matematiği keşfetmelerini sağlamak amacıyla okulun koridorlarına çeşitli formüller yazıldı. Matematik sokağı sayesinde okuldaki başarı oranı yüzde 34'ten yüzde 86'ya çıktı. Öğrenciler bu koridorlar sayesinde baktıkları her yerde matematiğe dair birşeyler bulabiliyor. Öğrencilerin matematiğe olan sevgisi hem velileri hem de öğretmenleri memnun ediyor. Koridorlarda doğa, bilim, sanat ve mimarilerden ilham alındığı belirtilen mesajlar yer alırken, koridordaki çizimleri ise okulda bulunan resim öğretmenleri ve öğrenciler yaptı. Gediz Ortaokulu Müdürü Evren Arslan, koridorlar sayesinde okulda matematiğin çok sevilen bir ders haline geldiğini ifade etti.