DHA YURT BÜLTENİ - 21

Şair-yazar Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti

TÜRK edebiyatının 'Beyaz Kartal' ve Dede Korkut' lakaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Merhum şair Abdurrahim Karakoç'un kardeşi de olan Bahaettin Karakoç, Pazartesi günü sabah evinde rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Kardiyoloji bölümüne kaldırıldı. Damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve anjiyo yapılan Karakoç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 23.45 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SABAH ESPRİ YAPMIŞTI

9 çocuk babası Bahaettin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç, babasının pazartesi günü sabah kahvaltı sonra rahatsızlanması sonucu çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Karakoç, "Sabah kendisiyle görüştüm gayet iyiydi, espri de yapmıştı. Ama ne yazık ki ikindiye doğru sağlığı el vermiyor rahatsızlaşıyor. Sol damarlarında bir tıkanma olduğu görülüyor ve anjiyo yapılıyor. Ama daha sonra sağda bir tıkanma olduğu görülüyor oraya da anjiyo yapılıyor. İlerleyen süreçte de nefes darlığı falan derken tamamen sağlığını kaybetti ve kaybettik maalesef" diye konuştu.