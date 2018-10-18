DHA YURT BÜLTENİ 21

AMASYA'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amasya'nın yanısıra Çorum ve Samsun'un da bazı ilçelerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar meydana gelmedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bozdoğan'da meydana geldi. Kendisini medyum olarak tanıtan ve Aydınlı cinci hoca olarak bilinen Mehmet Pala'nın sosyal medyadaki paylaşımlarının şikayet edilmesi üzerine polis tarafından incelemeye alındı. Yapılan incelemenin ardından Pala, dün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pala, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, medyumluk yapan ve 'Aydınlı cinci hoca' olarak bilinen Mehmet Pala (36), dün polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Pala, emniyetteki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre bugün saat 22.00'de merkez üssü Amasya'ya bağlı Gümüşhacıköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Amasya'nın yanı sıra Çorum ve Samsun'un da bazı ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişiye yol açan depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstisisü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)-

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UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN KOVALAMACA ANI KAMERALARDA

BURSA’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu tacirleriyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Nefes kesen kovalamacanın sonunda 3 kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri 16 HF 515 plakalı otomobilde bulunun 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticaretini yaptığını tespit etti. Aracı takibe alan ekipler ile şüpheliler arasında kovaamaca yaşandı. Nefes kesen kovalamaca Turgutalp Mahallesinde son buldu. Araçta bulunan S.H., A.D. ve F.Ş. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar metanfetamin ele geçirildi. Öte yandan nefes kesen kovalamaca kameralara yansıdı. 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

-Görüntü dökümü

-Olay yeri

-Kovalamaca görüntüleri

-Şahısların görüntüleri

-Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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