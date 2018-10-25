DHA YURT BÜLTENİ 21

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN, ERZURUM'DA KATLETTİĞİ 33 ŞEHİT MEZARLARI BAŞINDA ANILDI ERZURUM'un Çat İlçesi'ne bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK terör örgütü tarafından 25 yıl önce katledilen 33 kişi düzenlenen törenle anıldı. Vali Seyfettin Azizoğlu, "O gün terör örgütü tarafından katledilen aziz şehitlerimizin kardeşleri, çocukları ve yakınları silahlarını kuşanarak, bu vatan toprağını bir daha haine çiğnetmemek üzere yemin etmiş bir halde nöbet tutmaktadırlar" dedi. Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında katledilen 5'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi'de düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Güvenlik Korucuları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. 'ŞEHİTLERİN EVLATLARI SİLAH KUŞANDI NÖBET TUTUYOR' Törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, 25 yıl önce bu meydanda, devlete ve millete oyun oynamak isteyen hain güçlerin 33 vatan evladını şehit ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“O günden bugüne memleketimizde çok şeyler değişti. O gün terör örgütü tarafından katledilen aziz şehitlerimizin kardeşleri, çocukları ve yakınları silahlarını kuşanarak, bu vatan toprağını bir daha haine çiğnetmemek üzere yemin etmiş bir halde nöbet tutmaktadırlar. Yavi'de nöbet tutan kardeşlerimiz aynı zamanda Erzurum'un birçok yerinde de o terör örgütüne günlerini göstermek için gece gündüz demeden mücadele ediyorlar. Çok şükür ki birkaç yıldır artık Erzurum ve çevrelerinde terör namına hiçbir iz ve emare görülmüyor. Bunu sağlayan askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Yavi'den çıkan kahramanlarımızdır. Bu vesileyle kahraman şehitlerimize rahmet, o gün gazi olanlara da sabırlar diliyorum. İnşallah Cenab-ı Hak bir daha bu vatanda böylesi hainliklere fırsat vermez. Milletimiz kahramanca mücadelesini vermeye hazır olduğunu dosta ve düşmana gösterdiği sürece, bu vatan ilelebet hür bir şekilde al bayrağın dalgalandığı, ezanların susmadığı kahramanlar diyarı olmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından Yavi Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Katılımcılar daha sonra aynı mahalledeki Yavi Şehitliği'ni ziyaret etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yavi şehitliğinin ziyaret edilmesi

-Vali Seyfettin Azizoğlunun mezarlara karanfil bırakması

-Dua edilmesi

-Tören alanında öğrencilerin İstiklal Marşı ve şiir okumaları

-Vali Seyfettin Azizoğlunun konuşması

-Yavi katliamının görgü tanığının katliamı anlatması Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA) SÜRE: 05.34 BOYUT: 604 MB ====================== İLÇE'DE SOKAK VE CADDELERİ SEL SULARI BASTI, VATANDAŞLAR TELEFONA SARILDI MARDİN'in Derik ilçesinde bugün akşam saatlerinde 1.5 saat süren şiddetli yağışın ardından ilçenin sokak ve caddeleri adeta yağmur sularına teslim oldu. Dağ Mahallesi'nden gelen yağmur suları ilçeye bağlı bir çok mahalleyi etkisi altına alırken, yağmur suları işyerlerini bastı, dükanların önünde bulunup eşlaları da alıp götürdü. Yaşananlar karşasında vatandaşların ise, cep telefonlarına sarılarak sel sularını çekmeleri dikkat çekti.

Derik ilçesinde bugün akşam saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, sele neden oldu. 1,5 saat aralıksız aşırı yağış nedeniyle Dağ Mahallesi'nde yağmur suları sel olup aktı. Dağ mahallesinden gelen yağmur suları ilçe merkezindeki Kale, Cevizpınar ve Bahçelievler mahallesini de etkisi altına aldı. Selin oluşmasıyla bir çok işyerini su basarken, yollar göle dönüştü. İlçe merkezinde sel nedeniyle ulaşım kesilmesiyle hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan, sele dönüşen yamur suları bir fırının önündeki odunlarıda alıp götürdü. Yağışın durması ile fırıncının sulardan çıkartığı odunlarını bir arayaya koyarak yenden fırına taşıdığı gözlendi. İlçe merkezinde yaşamı olumsuz etkileyen ve alt yapıya büyük zarar veren sel suları karşısında vatandaşların ise cep telefonları ile bu anı görüntülemesi dikkat çekti. Görüntü Dökümü:

-Yağmur yağışı

-Selin oluşumu

-Selin etkisiyle odunların yollara savurulması

-Cep telefonuyla görüntü çekenler

-Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK, (Mardin), (DHA)

========================= ÇATIDAN SÖKTÜĞÜ KALASTAKİ ÇİVİ BAŞINA SAPLANDI ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Palamutova köyünde, İlyas Türken (50), evinin çatısını onardığı sırada söktüğü kalas sekerek üzerindeki 10'luk çiviyle birlikte başına saplandı. Bu şekilde hastaneye kaldırılan Türken'in başındaki kalas, çivi sprelle kesilerek alındı. Başında kalan çivi ise cerrahi müdahaleyle çıkarılacak. Talihsiz kaza bugün saat 15.30 sıralarında Bayramiç'in Palamutova köyünde, çatıda onarım yaptığı evinde meydana geldi. Türken, evinin çatısını onardığı sırada söktüğü eski bir kalas sekerek başına vurdu. Bu sırada kalastaki 10'luk çivi Türken'in kafasına saplandı. Yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türken'in başındaki kalas, çivinin kesilmesiyle alındı. Yarısı başında kalanan çivinin çıkarılması için İlyas Türken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İlyas Türken'in başında kalasla hastanede görüntüsü.

Sprelle başına saplanan çivinin kesilmesinden görüntü.