DHA YURT BÜLTENİ - 21

'FİZİKSEL SIKINTILARI YOK'

Arama Kurtarma Derneği Manisa Şubesi Ekip Lideri Hakan Özcan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin mahsur kalma ihbarı bize düştükten hemen sonra harekete geçtik. Arkadaşlara ulaşmamız 4 saat sürdü. Spil Dağı'nda Şelale Mevkii'nin biraz üstünde arkadaşlarımıza ulaştık. Havanın kararması onları biraz paniğe sevk etmiş. Yoksa durumları gayet iyi. Fiziksel anlamda da bir sıkıntıları yok çok şükür. Olayın güzel tarafı, yanlarında telefonlarının ve şarjlarının olması" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- AKUT ve AFAD ekiplerden görüntü

- Emniyet ekiplerinin öğrencilerle telefon konuşmasından görüntü

- AKUT ve AFAD ekiplerinin Spil Dağı'na tırmanışından görüntü

- Öğrencilerin kurtarılmasınden görüntü

- Öğrenciler Burak Çağlar ve Alper Yasin Oyen röp.

- AKUT Manisa Ekip Lideri Hakan Özcan röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL /MANİSA,(DHA)

Otomobil, kebapçıya daldı: 2 yaralı (2)

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazanın ardından polislere teslim olan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Öte yandan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Güvenlik kamerasında, daha önce iş yerinin önünde olduğu belirtilen motosikletin, yolda oduğu ve otomobilin masada yemek yiyen müşterilere son anda çarpmadan durduğu görüldü. Otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen yararıların hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.