DHA YURT BÜLTENİ - 21

OSMANİYE'nin Hasanbeyli Belediye Başkanı MHP'li Alpaslan Koca, özel bir hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Koca ve yanında isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay, saat 21.45 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Bir yakınını hastaneye getiren Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, hastanenin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı. Koca ve yanındaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Koca ve yanındakilerin hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye özel harekat, TEM ve asayiş ekipleri sevk edildi. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, isimleri henüz açıklanmayan 10 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GÖRÜŞMESİ 1.5 SAAT SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yaklaşan yerel seçimlerin görüşüldüğü görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları karşıladı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Meral Akşener'in makamına geçti. Burada iki lider basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra iki parti arasında basına kapalı bir görüşme başladı. Görüşmenin ilerleyen saatlerinde heyetlerin dışarıya çıktığı ve Kılıçdaroğlu ile Akşener'in baş başa görüştükleri öğrenildi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu partiden ayrıldı.

'İKİ PARTİ GENEL BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMUŞTUR'

Görüşme sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, ortak basın açıklamasında bulundu. İYİ Parti'li Paçacı, toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin başta ekonomik olmak üzere diğer temel sorunları hakkında her iki parti genel bir görüş alışverişinde bulunmuştur. Daha sonda önümüzde 31 Mart'ta gerçekleşen olan yerel seçimler konusunda da genel anlamda bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Milletimiz geleceğinden umutlu değildir. Türkiye'nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir. Bu genel mutabakatlar çerçevesinde milletimiz umutsuzluğa kapılmasın. Bu toplantı hem CHP olarak hem İYİ Parti olarak geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamıştır."