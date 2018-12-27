DHA YURT BÜLTENİ-21

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama (2)- Yeniden Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde aşırı yağış nedeniyle üzerine duvar devrilen akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası yangın çıkarken, akaryakıt istasyonu ve park halindeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olay, akşam saatlerinde Bozova ilçe girişinde Yaşar Birkan'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; bölgede etkili olan yağış nedeniyle akaryakıt istasyonunun istinat duvarı LPG tankının üzerine büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından içi gaz dolu olan LPG tankında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. İlçede büyük panik yaratan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangında alev topuna dönen LPG tankının söndürülmesi için itfaiye ekipleri uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme çalışmasının ardından istasyonda park halindeki 1 kamyonet tanker, 1 traktör ve 3 otomobilin yanarak demir yığınına döndüğü görüldü.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken, ekipler patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde yangına müdahale eden ekipler

- Yangında zarar gören araçlar

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Güvenlik önlemi alınması

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) =============== Akdeniz anemisi Reyhan için kan bağışında bulundular (2)

REYHAN'A DONÖR BULUNDU Kocaeli'nin Darıca İlçesi’nde yaşayan ve doğuştan Akdeniz anemisi (talasami major) hastası olan 12 yaşındaki Reyhan Sümertaş’a, İstanbul Göztepe'de özel bir hastanede uygun donör bulundu. Reyhan Sümertaş'ın annesi Sibel Sümertaş çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Göztepe'de özel bir hastanede bulundu. 3 milyonluk bir havuzları var. Oradan çıkmış ve bu kadar insanda bizimle heba oldu. Hiçbiri vazgeçmedi ve bir tek kişi bile gitmedi. Hepsine teşekkür ediyorum. Anne olarak değil insan olarak gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kuyruktan kimse ayrılmadı." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Annenin sevinçten kızına sarılması

-Anne Sibel Sümertaş açıklaması Haber-Kamera:Erol Polat- DARICA-DHA

=================== Şanlıurfa’da tenis kompleksi açıldı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneydoğu’da bir ilk olan ‘Tenis Dünyası’ kompleksi Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un katıldığı tören ile hizmete açıldı. Şanlıurfa’da Maşuk bölgesinde 16 Bin metrekarelik alanı ile 3’ü açık 2’i kapalı ve 1 adet Centerkort olmak üzere toplam 6 tenis kortundan oluşan tesiste, fitness salonu, çocuk oyun alanı, koşu parkı, çalışma alanı ve dinlenme alanlarının yer aldığı tenis dünyası düzenlenen törenle açıldı. Tenis dünyası açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tesisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’da ailelerin çocukları ile istedikleri sporu yapmaları için bir çok tesis kurduklarına belirterek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın talimatları ile gençlerimizin Şanlıurfa’da aileleri ile birlikte hangi imkâna kavuşmak istiyorlarsa onu yapmalarını arzuladık. Çocuk ise Çocuk Oyun Dünya’sı, Futbol ise Futbol Oyun Dünyası, Tenis ise Tenis Oyun Dünyası, su kayağı ise SUKAY, yeşil alan anlamında dinlenmek piknik yapmak istiyorsa Millet Bahçesi ile GAP Vadisi. Bu bakış açımızı tüm ilçelere yaydık bu kurulan tesisimiz bir yaşam merkezi 122 tane pırıl pırıl çocuğumuz şimdiden tenis eğitimine başladı. İstedik ki aileniz ile birlikte hafta içi veya hafta sonu zaman bulundukça ailenin spor yapabileceği veya dinlenebileceği kitap okumak isteyenler için kitap okuyabileceği bir alan inşa ettik. Gençliğe bizim her alanda destek vermemiz lazım bu güzel vatanın geleceği siz gençlerimize emanet. Şanlıurfa gençliğine güveniyoruz. Sayın Valimizin de çok önem verdiği Sanayii ve yatırımda, kültür ve sanatta ki geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız 2019’u Göbeklitepe yılı olarak ilan etti. Unutmamalıyız ki kalkınma, kültür, spor, eğitim ve birçok konu yerelden başlar. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği hedefler var bu hedeflere çalışarak ve üreterek gideceğiz. İşte bu tesis yapımı ve projesi ile tamimiyle Büyükşehir Belediyemizin eseridirö