DHA YURT BÜLTENİ-21

Trakya'da 'kar' etkili olmaya başladı (2)

KEŞAN VE MALKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Edirne'nin Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. EDİRNE (DHA) ============================== OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI KİLİS'te, Suriye sınırına zırhlı askeri araç taşıdıktan sonra dönüşe geçen TIR'a çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kilis-Gaziantep yolu Elbeyli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, Suriye sınırına zırhlı araç taşıdıktan sonra dönen TIR'a sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 27 FM 211 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücün yanında ismi öğrenilemeyen yaralı kadın ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Araçlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) =================================== ÇELİK KAPI İMALATHANESİNDE YANGIN, HASARA YOL AÇTI HATAY’da bir çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir çelik kapı imalathanesinde çıktı. İmalatheneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri, maddi hasara neden olan yangının çıkış nedenin belirlenmek için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerindeki itfaiye araçlarınan görüntü

- Yangına müdahale eden iş makinesinin gelişi

- İş makinesinin imalathaneye girişi

- İmalathane önündeki itfaiye ekiplerinden görüntüsü

- İtfaiye erlerinden görüntü

- İş makinesinin çalışmasından görüntü

- Kullanılmış boş yangın tüplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler