DHA YURT BÜLTENİ -21

Samsun açıklarında gemi battı; 6 ölü, 7 kişi kurtarıldı (EK)

GEMİDEKİ MÜRETTEBATIN İSİMLERİ BELİRLENDİ Karadeniz’de, Samsun’un 80 mil açıklarında batan Volvo Balt 214 isimli Panama bayraklı batan yük gemisinde yer alan mürettebatın isimleri belli oldu. Batan gemiden sağ olarak kurtarılanların ve hepsi Ukrayna uyruklu 2’inci kaptan Shevchuk Stanislav (45), Herashchenko Oleh (30), İlchenko Yevhenii (21), kaynakçı Yatsenko Yevgen (58), Skachko Denys (30), kadın aşçı Budko Tetiana (40), Milnichenko Pavlo (41) oldukları belirlendi. Olayda hayatını kaybeden ve cansız bedenlerine ulaşılan Azerbacan uyruklu kaptan İbrahimov Mammadali (41) ve Ukrayna uyruklu yardımcı kaptan Bodnik Ruslan (31) olduğu saptandı. Batan gemideki, Ukrayna uyruklu Vyazovsky Rostyslav (39), Krepets Dmytro (31), Ovdiienko Volodymyr (21) ve Azerbaycan uyruklu İsmyilov Turbat’ın (47) cesetlerinin ise olumsuz hava koşulları nedeniyle henüz çıkartılamadığı öğrenildi. Haber: SAMSUN (DHA) ================================ İZMİR'DE KORKUTAN FABRİKA YANGINI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, endüstriyel mutfak malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın endişe yarattı. Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki depoya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fincancılar Çarşısı'ndaki endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın mutfak kısmında çıkan yangında, alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ettikleri sırada, alevler fabrikanın bitişiğinde bulunan bir depoya sıçradı. Polis ekipleri çevredeki park halinde bulunan otomobilleri kaldırtarak güvenlik önlemi aldı. Yoğun süren çalışmalar sonucunda, fabrika ve depodaki yangın söndürüldü. 'PATLAMA SESİ DUYDUK' Yangının çıktığı sırada yandaki depoda çalıştıklarını belirten Atilla Yıldırır, "Yangın yaklaşık 6 (18.00) sıralarında başladı, depolarında bir patlama duyduk. Dışarıya çıktığımızda büyük bir alev topu gibi bir yangın vardı. Hemen itfaiye ve polisi aradık, yangına müdahale ettikleri sırada, yangın bizim bulunduğumuz depoya sıçradı. Büyük hasarımız var" dedi.

Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fabrikadan detay

-İtfaye ekiplerinden detay

-Atilla Yıldırır röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ========================= KAZDAĞLARI’NDA ONLARCA ARAÇ MAHSUR KALDI BALIKESİR’in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan onlarca aracın yardımına belediye ekipleri ve köylüler yetişti. Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan Kazdağları'ndan geçen karayolu, kar ve buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde ulaşıma kapandı. İki ilçe arasında yolculuk yapan araçlardan, zincir ve kar lastiği olmayanlar mahsur kaldı. Deve Boynu rampalarında buzlanma nedeniyle kayarak mahsur kalan araçlar Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kamyonet ve greyder ile çekilerek kurtarıldı. Gün boyu iki ilçe arasındaki yolu açık tutabilmek için kar küremesi yapan Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hakkı Şen, “Belediyeden yardım amaçlı buraya geldik. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Greyderimiz de Kalkım tarafına geçti. Kar küremesi yapıp yolu açıyorö dedi.

ZİNCİR TAKARAK KURTULABİLDİLER Edremit’ten Yenice ilçesinin Pazarköy köyüne gitmek için yola çıktıklarını belirten midibüs sürücüsü Mehmet Aydoğan, "Yollar şu anda kapalı. Çanakkale tarafı açık değil. Aracımıza zincir taktık. Yavaş yavaş gitmeye çalışacağız. Başka çaremiz yok" diye konuştu. Tarım işçilerini taşıyan midibüsün yolcularından Aysel Adışen, "Edremit ilesinden mandalina kesmekten geliyoruz. Yolların Balıkesir il sınırlarında kalan kısmı açık, Çanakkale tarafı kapalı" ifadelerini kullandı. Edremit’ten Yenice ilçesinin Kalkım beldesine gitmek için bindiği ve zinciri olmadığı için ilerleyemeyen midibüsün yolcularından Gülizar Malkoç, “Yolda kaldık. Yardım bekliyoruz. 2 saatten beri buradayız. Zincir takmaya uğraşıyoruz. Gitmeye korkuyoruz. Yolumuz çok tehlikeliö diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Karayolları tabelasından görüntü.

- Yolda kalanlarla röportajlar.

- Yolcu minibüsleri ve otomobillerden görüntü.

- İş makinesinin yolu açması.

- Traktörlerin yolda kalan araçları çekmesi