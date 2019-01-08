DHA YURT BÜLTENİ -21 Bingöl-Elazığ karayolu ulaşıma kapandı Bingöl- Elazığ yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Çok sayıda aracın da mahsur kaldığı karayolu, ulaşıma kapandı. Polis, sürücüleri uyarırken Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ ve karayolunda görüş mesafesi sıfıra düştü. Elazığ karayolunda ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı" denildi. Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece, özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Görüntü Dökümü:

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- Bingöl- Elazığ karayolu

- Polislerin önlem alması

- Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması

- Yolda kalan araçlar

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) ================= Sağanak nedeniyle duvar yıkıldı, otomobil evin bahçesine devrildi Kahramanmaraş'ta, sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki otomobil ise kayan toprak ile beraber evin bahçesine devrildi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin istinat duvarı, aşırı yağışa dayanamayarak yıkıldı. Olay sırasında duvarın önünde park halinde bulunan otomobil ise kayan toprakla evin bahçesine devrildi.

Duvarın çöküp, otomobilin hurdaya döndüğü olayda şans eseri yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobil

- Molozlar

- Olay yerinden detay GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137 MB Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-DHA) ============= Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli (2)

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR Yoğun kar yağışı nedeniyle, Tokat-Sivas karayolunda ulaşım aksadı. Sivas'a gidiş yönünde Geyras mevkisinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri ağır tonajlı araçların ve TIR'ların geçişine izin vermedi. Diğer araçlara ise zincir takmak suretiyle izin verildi. Ağır tonajlı araçlar bölgedeki bir akaryakıt istasyonu içerisine park ettirilirken, buradaki restoranda Tokat Valiliği tarafından bekletilen kişilere çay ve yemek ikramında bulunuldu. Samsun’dan Sivas’a gitmek üzere yola çıkan Muhammet Hacısüleymanoğlu, "Kar nedeniyle burada kaldık. Devletimizden Allah razı olsun. Burada bize çay ve çorba ikramında bulundu" dedi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, akaryakıt istasyonunun restoranında şoförleri ziyaret ederek yol durumu hakkında bilgi verdi.

Aynı güzergahta Kızıliniş mevkisinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sivas istikametine giden bir otomobil yol kenarında duran TIR'ın yanından geçmek isterken aracını kaydırarak orta refüje düşürdü. Aracını kaydıran otomobil sürücüsü Gökhan Kıratik, “Önümüzde bir tane TIR durmuştu. Yanından geçmek isterken tekerin biri soldaydı kaydı bizi aşağı düşürdüö dedi.

Ayrıca Artova’dan Ağmusa köyüne gitmeye çalışan bazı öğrenci ve veliler yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolda kalan öğrenci ve velilerin imdadına ise AFAD ekipleri yetişti. Öğrenci ve velileri AFAD ekibi araçlarıyla Artova ilçesine getirilerek, ilçede bulunan öğretmenevine yerleştirildi.

ÜNİVERSİTEDE SINAVLAR İPTAL

Olumsuz hava şartları nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi merkez ve tüm ilçelerdeki Meslek Yüksek Okullarında yarın yapılacak olan sınavlar iptal edildi. İptal edilen sınavların 16 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı

-Yolda bekletilen araçlar

-Yakıt istasyonunda bekleyenlere yiyecek ikramı

-Yoldaki çalışmalardan görüntüler

-Konuşmalar Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/SİVAS, (DHA) ================ Amasya'da eğitime 'kar' engeli Amasya'da, kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Amasya’da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, buzlanma ve don görüleceği, bu durumun ulaşımı olumsuz yönde etkileyeceği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Amasya kar genel detay

- Vatndaşlardan detay

-Karda kapanan yolların açılması detay

- Diğer detaylar

BOYUT: 294 MB Süre:5 dakika 0 saniye Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) =================== Mersin'de 276 CHP'li, İYİ Parti saflarına geçti Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 276 kişi, düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katıldı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen törene MHP'den istifa edip İYİ Parti saflarına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kocamaz, "İnsanlar farklı dünya görüşünde olabilir. İnsanlar farklı inançlarda olabilir ama biz demokrasiyi savunuyorsak, biz insan haklarını savunuyorsak, biz insanların Allah'ın bir emaneti olduğunu düşünüyorsak, herkese eşit mesafede durmak ve herkesi aynı sıcaklıkla kucaklamak mecburiyetinde olduğumuzu da biliyoruz. İnsanların arasına gerek ırki anlamda, gerekse inanç anlamında nifak sokmak isteyen her kim olursa olsun vatan hainidir" diye konuştu.

CHP'den istifa edip İYİ Parti saflarına katılan işadamı İlker Timuçin ise "Hoşbuldum, hoşbulduk. Mersin bu güzelliğe layıktı. Bu ülke bu güzelliğe layık. Hep birlikte hoşbulduk" dedi.

Konuşmanın ardından İlker Timuçin'e İYİ Parti rozeti, Burhanettin Kocamaz tarafından takıldı. CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan 276 kişiyi temsilen 10 kişiye parti rozei takıldı.

Partiye katılımların süreceğini dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Servek Koca da 276 Cumhuriyet Halk Partili vatandaşın kendilerine katılarak, güçlerine güç verdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın salona girişi

- Protokol ve salonun genel görüntüsü

- Törene çocuğuyla katılan bir kadındanın görüntüsü

- Kocamaz'ın konuşması

- İlker Timuçin'in konuşması

- Kocamaz tarafından Timuçin'e İYİ Parti rozeti takılması

- İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca'nın konuşması Süre: 02'04" Boyut: 227 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - =============== Tunceli'nin 4 ilçesinde okullara kar tatili Tunceli'nin Pülümür, Nazimiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerindeki okullar, kar nedeniyle yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Nazimiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerindeki kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı belirtildi. TUNCELİ, (DHA)- ============== Bingöl'de ve Elazığ'da okullar tatil (3)

ELAZIĞ'DA OKULLAR YARIN DA TATİL