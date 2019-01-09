DHA YURT BÜLTENİ-21

FETÖ şüphelisi Jandarma İstihbarat Müdür Vekili Binbaşı Adliye'ye sevk edildi (2)

ZANLI TUTUKLANDI FETÖ şüphelisi Adana Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı H.İ.K. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Adana (DHA) ================== KOMŞU KATİLİNE 30 YIL HAPİS; ÖNCE TRAKTÖRLE ÇARPIP, TABURCU OLDUĞU GÜN DE VURMUŞTU BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde traktörle çarpıp yaraladığı komşusu Hamdi Beyde'yi (77), olayın ardından 9 ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu gün tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akman'a (69), tutuklu yargılandığı davada 30 yıl hapis cezası verildi. Kıbrıscık Karadoğan Mahallesi'nde oturan Mehmet Akman, 2016'nın Temmuz ayında aralarında husumet bulunan Hamdi Beyde'ye traktörle çarptı. Yaralanan Beyde hastaneye kaldırılırken, tutuksuz yargılanan Akman hakkında ise 'taksirle yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı. 2017'nin Nisan ayında taburcu olan Hamdi Beyde, aynı gün Mehmet Akman ile konuşmak için bir araya geldi. İki komşu arasında tartışma çıktı. Mehmet Akman, tartışma sırasında eşine küfrettiğini iddia ettiği Hamdi Beyde'yi tüfekle ateş ederek öldürdü. Akman, olayın ardından kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan 8 ay sonra, daha önce de 'kasten yaralama' suçundan sabıkası bulunan Mehmet Akman'ın son olarak Antalya'nın Kemer ilçesinde pansiyonda kaldığını tespit etti. Akman, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla pansiyonun önünde gözaltına alındı. Mehmet Akman'ın üzerinden başka bir isim adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Akman'ın 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Mehmet Akman'ın kaçak yaşadığı dönemde ona yardımcı olan tanıdıkları S.E., S.E., K.G. ve E.B. hakkında da 'suçluyu kayırma' ve 'delilleri gizleme' suçundan dava açıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Akman ile tutuksuz yargılanan S.E., S.E., K.G. ve E.B. ile avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Akman, yazılı savunmasını mahkemeye verdiğini ifade ederek, başka savunma yapmak istemediğini belirtip beraatini talep etti. Diğer tutuksuz sanıklar da, kendilerinin suçsuz olduğunu ifade ederek beraatlarine karar verilmesini istedi. Daha sonra söz verilen Mehmet Akman'ın avukatı Aydan Özdemir ise müvekkilinin ilk eylemi olan traktörle çarpma olayını kabul etmediğini ifade ederek, "Kendisi bu durumu daha önce anlatmıştı. Bu nedenle bu eylem bakımından beraat talep ediyoruz. Ayrıca ikinci eylemde ise sanığa karşı ağır küfürler edildiği tanık beyanlarında vardır. Bu küfürlerin müvekkilde meydana getirdiği ağır tahrik neticesinde eylemi gerçekleştirmek zorunda kalmıştır" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Mehmet Akman'a, kendisine edilen küfürler nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak 'kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl ve cinayetten 9 ay önce gerçekleşen traktörle çarpma olayında ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti diğer sanıklara ise 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini gizlemek' suçlarından 5'er ay hapis cezası vererek, bu sanıklar bakımından hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Jandarma aracının adliye önüne gelmesi

- Jandarmanın cinayet şüphelisini adliyeye götürmesi

- Adliye yazısından detay Haber: Murat KÜÇÜK / BOLU - Kamera: ANTALYA (DHA) ====================== BATMAN'DA 318 KÖY VE MEZRA YOLU KAR NEDENİYLE KAPALI BATMAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 318 köy ve mezraya ulaşım sağlanamazken, Sason ilçesinde de 3 günden bu yana eğitim verilemiyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Batman'da ulaşım ve eğitimde aksamalar yaşanıyor. Kar yağışının en etkili olduğu Sason ilçesinde ise 3 gündür eğitim verilemiyor. İlçeye bağlı 55 köy yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edilerek, köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Kar temizleme çalışmalarının yapıldığı Dörtbölük köyünde yaşayanlar 4 gün sonra evlerinden çıkabildi. Sason ilçe merkezine bir hafta önce gelen bir grup güvenlik korucusu ise ikamet ettikleri Yiğitler köy yolunun açılmasının ardından evlerine bugün ulaşabildi.

Batman genelinde 150 köy ile 168 mezra yolunun kardan temizlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten İl Özel İdare Genel Sekteri Abdulkadir Özer, "Karla mücadelede ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kar yağışından görüntü

- Kapalı köy grup yollarının temizlenmesi

- İlçe merkezinde mahsur kalan korucu ve köylülerle röportaj

- Kara saplanan araç kurtarılırken

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) ====================== KARABÜK’TE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE CEZA KARABÜK'te, caddede otomobiliyle drift atarken mobese ve güvenlik kameralarından tespit edilen sürücüye, 5 bin 10 TL para cezası verilirken, geçici süreyle de ehliyetine el konuldu. Sürücünün otomobili trafikten men edildi. Olay, Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Drift yaptığı, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğü mobese ve iş yerlerinin güvenlik kameralarından tespit edilen otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. Başlatılan çalışma sonucunda otomobil aynı cadde üzerinde park halinde bulundu. Sürücü R.Ç.'ye, 5010 TL idari para cezası verilirken, 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu, 60 gün süreyle de otomobili trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otomobilin drift atması(Mobese ve güvenlik kamerası görüntüsü) Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) ====================== Cezaevinden izne çıkan hükümlü, ortalığı birbirine kattı DENİZLİ'de, kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan ve uçucu madde soluduğu belirlenen hükümlü Ümit Uğur K. (Kış), yolda eline geçen parke taşlarını çevredeki otomobillerin üzerine fırlatarak zarara yol açtı. Sonrasında eline sürdüğü salçayla duvara yazı yazan 26 yaşındaki Ümit Uğur K.'yı gören mahalle sakinleri, kendisine zarar verdiğini zannederek polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yazının salça olduğunu belirleyen ekipler Ümit Uğur K.'yı gözaltına alırken; babası Zafer K. "Oğlumun izne çıkmaması için çok yalvardım. Bir baba olarak yardım bekliyorum" diye konuştu. Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi 762 Sokak'ta meydana geldi. Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve 1 haftalık izne çıkan madde bağımlısı Ümit Uğur K., il merkezi dışında olan ağabeyi Hüseyin K.'nin evinin kapısını kırdı. Burada kaldığı süreyi ididaya göre, yapıştırıcı madde soluyarak geçirdi. Yarın (perşembe) cezaevine teslim olması gereken Ümit Uğur K., bu akşam, iddiaya göre, soluduğu uçucu maddenin etkisiyle kendini kaybederek, yolda bulduğu parke taşlarını park halindeki iki otomobilin üstüne fırlattı. Otomobillerin camları kırıldı ve kaportalarında hasar oluştu. Ümit Uğur K., daha sonra eline aldığı salçayla evin duvarına 'Çerkez Cengiz' yazdı. Daha sonra ise tekrar ağabeyinin evine girdi. Ümit Uğur K.'nın otomobillere zarar verdiğini gören ve elindeki salçayı kan zanneden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Ümit Uğur K.'nin kendine zarar vermediği, duvardaki yazı için salça sürdüğü belirlendi.

Gözaltına alınan Ümit Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. YAPTIKLARI İLK DEĞİL Ümit Uğur K. 2016 yılında Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evlerini ateşe vermiş, 15 Mayıs Mahallesi'nde ise çatıya çıkarak kiremit, demir ve çeşitli inşaat malzemelerini sokağa fırlatmış ve çok sayıda otomobile zarar vermişti. BABA YARDIM İSTEDİ 1970- 1975 yılları arasında Denizlispor, Göztepe ve Şekerspor'da profesyonel olarak futbol oynayan, eski futbolcu ve antrenör Zafer K., 3 çocuğundan uçucu madde bağımlısı olan oğlunun tedavi edilmesi için yardım istedi. Yetkililere seslenen baba Zafer K., "Oğlumun izine çıkmaması için çok yalvardım. Yardım istedim. Mahalle muhtarına gidip oğlumun çevreye zarar verebileceğini söyledim. Oğlum 1 hafta boyunca evde madde kullanmış. Mahalleye de zarar vermiş. Ben zaten böyle bir olay yaşanacağını tahmin ediyordum. Bir baba olarak yardım bekliyorum. Gelirim yok, sürünüyoruz. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum" diye konuştu. Otomobili zarar gören kişilerden Yıldıray Aktuğ ise, madde bağımlısı Ümit Uğur K.'nın kaldırım taşlarıyla aracın camlarını kırdığını, maddi hasar meydana geldiğini belirterek mağdur olduklarını söyledi.