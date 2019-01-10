DHA YURT BÜLTENİ -21

DATÇA AÇIKLARINDA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AKDENİZ'de dün akşam art arda depremler meydana geldi. İlk deprem, Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde yaşandı. Ardından 4.7 ve 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21:24'te Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 8 kilometre derinlikte maydana geldi.
DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİ
AFAD verilerine göre aynı bölgede saat 21:35'te ve saat 21:33'te iki deprem daha meydana geldi. 21:35'teki deprem, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde ve 6.5 kilometre derinlikte ölçüldü. En yakın yerleşim yeri olarak ise 230 kilometre ile Datça Yazıköy oldu.
Saat 21.33'te yine Akdeniz'de bu kez 3.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği yaklaşk 34 kilometre, en yakın yerleşim yeri olarak Datça Yazıköy'e mesafesi de 256 kilometre olarak tespit edildi.
Haber: MUĞLA, (DHA)
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UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN ZEYNEP'İN CENAZESİ İZMİR'E GELDİ
UKRAYNA'nın Harkov kentinde tıp eğitimi alan ve Hüsnü Can Çökmez tarafından ev arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen ve işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul'a getirilen cinayet mağduru genç kızlardan Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi saat 21.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalima'na ulaştı. Acılı baba Yurdal Hüsünbeyi, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanlar öldürülsün istemiyorum, canımızı kaybettik, fazla diyebileceğimiz bir şey yok. Kızım orada olmaktan mutluydu. Buraya şükür getirebildim diyebiliyorum. Ukrayna hükümeti ve kurumlarına, devletimize kızımı getirebilmem için yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür ederim" dedi.
Amca Mete Hüsünbeyi de, Zeynep'in sorumluluk bilinci çok yüksek bir kız olduğunu belirterek, "Acımız çok büyük, ancak acımız kadar gururumuz da büyük. Kendisi bu yaşına kadar bizleri çok gururlandırdı" dedi.
Hüsünbeyi'nin cenazesi, Tepecik semtinde bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait morga götürüldü. Genç kızın cansız bedeninin, Cumartesi günü öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedilmesi planlanıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Cenazenin araca yüklenmesinden görüntü
- Baba Yurdal Hüsünbeyi ile röp.
- Amca Mete Hüsünbeyi ile röp.
- Genel ve detay görüntü
Haber: Davut CAN
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