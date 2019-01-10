DHA YURT BÜLTENİ -21

DATÇA AÇIKLARINDA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AKDENİZ'de dün akşam art arda depremler meydana geldi. İlk deprem, Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde yaşandı. Ardından 4.7 ve 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21:24'te Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 8 kilometre derinlikte maydana geldi.

DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİ

AFAD verilerine göre aynı bölgede saat 21:35'te ve saat 21:33'te iki deprem daha meydana geldi. 21:35'teki deprem, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde ve 6.5 kilometre derinlikte ölçüldü. En yakın yerleşim yeri olarak ise 230 kilometre ile Datça Yazıköy oldu.

Saat 21.33'te yine Akdeniz'de bu kez 3.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği yaklaşk 34 kilometre, en yakın yerleşim yeri olarak Datça Yazıköy'e mesafesi de 256 kilometre olarak tespit edildi.

Haber: MUĞLA, (DHA)

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