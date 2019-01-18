DHA YURT BÜLTENİ - 21

OTOMOBİL ATIK SU KANALINA UÇTU, SÜRÜCÜ YARALANDI

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin atık su kanalına uçmasıyla meydana gelen kazada sürücü Emre Kalagı yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Kalagı yönetimindeki 34 SR 4360 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, atık su kanalına uçtu. Kazanın şiddetiyle yaralanan Kalagı, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kalagı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

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- Atık su kanalı ve otomobilden genel görüntü

- Kanal kenarındaki polislerden görüntü

- Kanalın içindeki otomobilden detay görüntü

- Kanaa düşen otomobildeki sürücüyü çıkartan vatandaş ile röp.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

OTOMOBİLİNİ POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ, ÜZERİNDEN AĞABEYİNİN EHLİYETİ ÇIKTI

ADANA'da, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili polislerin üzerine sürüp, kaçan ve 5 kilometre süren kovalamacada yakalanan sürücü Şüpheli Alican D.'nin üzerinden ağabeyine ait ehliyet çıktı. Şüpheli Alican D.'nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.

Merkez Çukurova ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 01 BOB 77 plakalı otomobilden şüphelenen Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı sivil polisler, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobilin sürücüsü, polislerin üzerine aracı sürüp, kaçınca kovalamaca başladı. Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinden Seyhan ilçesine geçen şüpheli, Kasım Gülek-Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşağı trafiği kapatan polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis, adının Alican D. olduğunu tespit ettiği şüphelinin ehliyetinin bulunmadığını, üzerinde de ağabeyi Yunus D.'ye ait ehliyeti taşıdığını belirledi. Ehliyetsiz olduğu için polislerden kaçtığını öne süren Alican D. hakkında trafik ekiplerince işlem yapıldı.