DHA YURT BÜLTENİ - 21

Genç kıza laf atıp, erkek arkadaşını döven 6 kişiye yeniden gözaltı (2)

GENÇ KIZA LAF ATIP, ERKEK ARKADAŞINI DÖVEN 6 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.'ya (24) laf atıp, kendilerine tepki gösteren erkek arkadaşı Berati G.'yi (26) de tekme tokat dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınarak, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 6 şüpheli için Cumhuriyet Savcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü dün akşam, 3'ü de bugün polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden kardeş olan Ertan Semiz (38), Semih Semiz (43), Burhan Semiz (20) ile Burak İnce (28) ve Hakan Garaçoğlu (35) 'kasten adam yaralamaktan' çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Orhan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı güvenlik kamerası

-Olayın gerçekleştiği yerden görüntüler

Süre 00.58 - Boyut129 MB Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN-Mehmet İNAN / ORHANGAZİ(Bursa),(DHA) Samsun’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı SAMSUN’da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara Karayolu Yeşilkent mevkiinde saat 21.30 meydana geldi. İddiaya göre şiddetli sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde seyreden 9 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan detay

-Yaralı çocuğun ambulansla götürülmesi

-Polis ekiplerinden detay

-Yoldan detay Haber-Kamera: Hüseyin KALAY / SAMSUN,(DHA) Özhaseki: Melih Bey, stratejimizin parçası değil (3)

YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONU ÜYELERİNE SESLENDİ AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programda Yozgatlı Dernekler Federasyonu üyelerine seslendi.

Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Yozgatlı Dernekler Federasyonu üyeleri ile bir araya geldi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programda konuşan Özhaseki, iktidar olma hevesiyle bir mücadele içinde bulunmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Elbette ki demokratik ortamda iş yapabilmenin birinci yolu iktidara gelmektir. Gerek hükümetlerde gerekse belediyelerde iş yapılabilesi için iktidar olmak önemlidir. Bu ortam itibari ile sadece particilik yapmak için bir araya gelmiş insanlardan oluşmuyoruz. Bizim bir derdimiz var, bizim bir davamız var. Bu dert bu milletin derdidir. Bu dava bu milletin davasıdır. Bu hükümetin davasıdır. Allah herkese bir nefis vermiş. Bu nefis yan gelip yatmayı istiyor, en önde olmayı istiyor, en torpilli yerde olmayı istiyor, en çok kazanmayı istiyor, en yakışıklı olmayı istiyor, ben duygusu ben ben ben. Böyle bir şey bela bir şey ama bu içimizden geliyor, içten gelen bu duyguyu insanın içine bir de kalp koymuş. Kalp de 'bir dakika' diyor. Her yaptığının hesabını vereceksin, kendine gel. Önemli olan Allah'ın huzuruna yüz akıyla gidip hesap verebilmek."

'FİLİSTİN'DE ZULÜM OLUR KİMSE SESİNİ ÇIKARMAZ'

'Ümmeti Muhammed'in bir dağınıklığı vardı, bir lideri yoktu' diyen Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'de zulüm olur kimse sesini çıkarmaz. Milyar dolarları olanların sesi çıkmaz. Beş kuşak Avrupa'ya seyahat edip milyar dolarlar harcayan adamların sesi çıkmaz. Bir tanesi konuşamaz bile. Bosna'da sıkıntı olur, bizler bir araya gelir kendi aramızda para toplarız ama hükümetlerimizin sesi çıkmaz, korkarlar söyleyemezler ki bir şey. O günler hep yaşandı ama şimdi o mazlumların hür bir sesi var. Allah uzun ömürler versin o da tabi ki hepimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan."

Herkesin nefsinin bir muhakemesini yapması önerisinde bulunan Özhaseki, "Sıkıntı şurada zengin ya da rütbeli birini gördüklerinde iki büklüm oluyorlar, gariban görünce tepesine biniyorlar. Bu adamlık değil. Bu karakter zaafı affedersiniz, karaktersizlik. Zengin ve güçlü karşısında mağruru insan karşısında dik durmak lazım. Mağrur insan dik durur ama mümin insan karşısında makul vatandaş karşısında bir anne bir teyze karşısında bir zayıf ezik insan karşısında iki büklüm olunur. İşin ölçüsü budur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Davetlilerden görüntü

- Mehmet Özhaseki'nin konuşması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Özgür ALTIN / ANKARA,(DHA) Adana'da 2 bin 372 polisle 'hava' destekli asayiş uygulaması ADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2 bin 372 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı. 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında yapılan denetimlerde aranması olan 34 kişi yakalanırken, 17 kişi ise çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il merkezi ve ilçelerde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit önleyici yol kontrolü ve umuma açık yer denetimleri yapıldı. 2 bin 372 polisin görev aldığı uygulamaya, helikopter ve drone ile destek verildi. EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarına gezip, yapılan çalışmaları denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulamanın Adanalıların huzuru ve güveni için yapıldığını belirten Aktaş, vatandaşların görüşlerini de dinledi. GECE YARISINA KADAR DEVAM ETTİ

İl genelinde 56 noktada yapılan sabit önleyici yol uygulamasında, 14 bin 575 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 34 kişiyi yakaladı, çeşit suçlardan 17 kişiyi ise gözaltına aldı, ayrıca 5 kişiye de 6 bin 447 TL idari para cezası kesildi. Durdurulan 5 bin 801 araçta narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Sürücüleri ve evrakları da incelenen araçlardan 20'si trafikten men edilirken, 144 araca ise 81 bin 396 TL para cezası uygulandı. Sabit önleyici yol kontrolünün ardından il genelinde umuma açık 137 mekanda denetim yapan ekipler, 9 iş yeri ve 7 işletmeciye 2 bin 45 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde ekipler, 6 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 6 şarjör ve 75 adet dolu fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 kesici ve delici alet ile 2,5 gram eroin maddesi geçirdi.