DHA YURT BÜLTENİ -21

ÇANAKKALE'DE OTOMOBİLDE 3 GENCİN CESEDİ BULUNDU, 1 GENÇ KAYIP (EK) ** OTOMOBİLDEKİ CESETLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 3 gün önce derede suya kapılarak sürüklenen otomobille birlikte kaybolan 4 gençten 3'ünün kimlikleri belirlendi. Araçtan indirilen gençlerin cansız bedenleri savcının yaptığı incelemeyle yakınlarına teşhis ettirildi. Olay yerinde gençlerin yakınlarına yaptırılan teşhise göre sürücü koltuğunda bulunan kişinin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), arka koltukta cansız bedenleri bulunanların ise, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16)ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1’nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) olduğu belirlendi. CENAZELER HASTANEYE KALDIRILDI Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan indirilen 3 gencin cansız bedenleri ambulansa konularak Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler taşınırken olay yerindeki aileler gözyaşlarına boğuldu. İçi çamurla kaplı 17 AAC 010 plakalı otomobil ise vinç yardımıyla çekiciye konularak, kamyon garajına götürüldü.

KAYIP BARIŞ KURT İÇİN SABAH ARAMA BAŞLATILACAK Kayıp olan 4'üncü genç Barış Kurt'u arama çalışmalarına yarın günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dereden çıkarılan otomobilden görüntü.

-Otomobilin incelenmesinden görüntü.

-Cenazelerin ambulansla alınmasından görüntü.

-Ölen gençlerin yakınlarından görüntü. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/EZİNE(Çanakkale), (DHA) ================== Bucak'ta 300 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu (3)

BAŞVURU SAYISI 600’Ü BULDU Bucak’ta bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı. Daha önce 300 olan sayının son başvurularla birlikte 600’ü bulduğu belirtildi. Bucak Devlet Hastanesi’nde gelen hastalar nedeniyle yoğunluk yaşanırken, hastane yönetimi doktor, hemşire ve ambulans başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısını artırdı. Hastaneye ambulansla hasta sevk edildiği kaydedildi. İLÇEDE NÖBETÇİ TEK ECZANEDE İLAÇ SIKINTISI YAŞANDI İlçede bu akşam tek olan nöbetçi eczaneye başvuran hasta yoğunluğunun artması nedeniyle ilaç stoku kısa sürede tükendi. Bulantı, kusma ve ishal rahatsızlıklarının tedavisine yönelik ilaç temini için ilçedeki diğer eczanelerden destek istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nöbetçi eczane içinde bekleyen hasta ve yakınlarından detay

- Hastane önündeki yoğunluk

- Ambulansla gelen hastalardan görüntü

- Hastane dışından görüntü HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) ================================== Seyir halindeki servis midibüsü yandı İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de seyir halindeyken alev alan servis midibüsü, kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Küçük sanayi sitesinde ki oto tamirhanesinde 31 S 3031 plakalı servis midibüsünün bakımını yaptıran Nihayet Öztürk, daha sonra aracına binerek akaryakıt istasyonuna gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, kavşağa geldiğinde midibüsün arka kısmından alev çıktığını gören Öztrük, aracını sağa çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında midibüs, kullanılmaz hale geldi. Görüntü Dökümü

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**Cep telefonu kamerası

- Midibüsün alev alev yanma anı Süre: 00'34" Boyut: 62,5 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye, (DHA) ===================== Edremit'teki tarihi bina, sağanakta yıkıldı BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sit alanı kapsamında olan tarihi bina, şiddetli yağışların ardından yıkıldı. Edremit'in işlek noktalarından Kurşunlu Caddesi'ndeki bina çökerken, altında kimsenin olmaması, olası faciayı önledi. Tarihi yapısı ve bölgedeki kültürler ile ilgi çeken Edremit'te sit alanı olarak tescil edilen tarihi yapılar, bakımsızlık nedeniyle yıkılıyor. Özellikle kış aylarında etkili olan doğa olaylarında, tarihi yapılarda çökmeler meydana geliyor. Yüksek maliyetler yüzünden sahiplerince restore edilmeyen, sit alanı olması nedeniyle de yıkılmayan bu yapılar, ilçede tehlike de oluşturuyor. Edremit'te, önceki gün meydana gelen olayda ise faciadan dönüldü. İlçe merkezindeki Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tarihi yapı, şiddetli yağışların ardından yıkıldı. Sit alanındaki tarihi yapının duvarlarında yer alan tuğlalar, kuyumcu dükkanı ve mobilyacıların bulunduğu sokağa saçıldı. Kurşunlu Caddesi'ndeki bina çökerken, altında kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.

Bölge esnafından İsmail Berkit, "Dükkanda oturuyorduk. Büyük bir gürültü ile dükkandan fırladık. Yanımızdaki binanın yıkıldığını gördük. Her yer toz dumandı ve göz gözü görmüyordu. O kadar büyük bir gürültüyle yıkılma oldu. Çarşamba günü burada pazar kuruluyor. Eğer o gün olsaydı burada 3- 4 sergi kuruluyordu. Altında en az 5- 6 kişi kalırdı" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çöken binadan detay görüntü.

-Edremit’teki tarihi eski binalardan detay görüntü. Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA ===================== Kazdağları’nın yeni terası tanıtıldı BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kazdağları Şahinderesi Kanyonu'nda yapımına başlanacak cam seyir terasının tanıtımı yapıldı. Erdemit Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan Kazdağları Şahinderesi Kanyonu’na cam seyir terası projesi hayata geçiyor. Kazdağı Milli Parkı içerisinde yer alan Şahinderesi Kanyonu'na yapılacak olan cam seyir terası proje maliyetinin önemli bir kısmı Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından verilen hibe kredi desteği ile sağlanıyor.