DHA YURT BÜLTENİ - 21

Çanakkale'nin Biga ilçesi, gece yarısı meydana gelen ikinci depremle bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.33'te yine merkez üssü Biga'da 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.2 kilometre derinliğindeki deprem, ilk belirlemelere göre ilçede yıkıma neden olmazken, vatandaşlar endişe yaşadı. Ayrıca 1.9, 2,1 ve 3.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti. İkinci deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ise 4.1 büyüklüğünde duyuruldu. Kandilli depremin derinliğini ise 9 kilometre olarak açıkladı.

'İKTİDARDA BULUNAN ARKADAŞLAR MİLLETİ TEHDİT ETMEYE KALKIYOR'

AK Partili isimlerin 2002 yılında gerçekleştirilen milletvekili genel seçimi öncesinde beka probleminden hiç bahsetmediğini aktaran Karamollaoğlu, "Türkiye'de bugün bir mahalli seçime giderken, Türkiye'mizin beka problemi birinci madde olarak gündeme getiriliyor. Bende şahsen şaşkınlık içindeyim. Bundan 17 sene önce 2002 yılının sonunda genel seçime giderken bugün iktidarda bulunan arkadaşlarımız hiç beka sorunundan bahsetmişler mi? Eğer bugün bir beka sorunu varsa bu beka sorununun çıkmasına kim sebep oldu? Bugün iktidarda bulunan arkadaşlar. Yani kabahat kendilerinin ama milleti 'Sakın ha beka problemimiz var, başka bir yere oy vermeyin' diye tehdit etmeye kalkıyorlar" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin beka probleminin durduk yere ortaya çıkmadığını aktaran Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Hangi yöne dönsek başımız belada. Kendileri söylüyorlar. Orta Doğu'yu öyle karışık bir hale getirdiler ki 'Beka sorunumuz var' diye itiraf ediyorlar. Bu sizin de bildiğiniz bir sorun. Durduk yere meydana çıkmadı. Siz gittiniz, Amerikalıları desteklediniz. Libya'da onları desteklediniz, Suriye'yi siz karıştırdınız. Şimdi hiçbir Müslüman ülkenin derdini dert edinmiyorsunuz. Ne Yemen'in, ne Afganistan'ın, ne Arakan'ın hiçbirisi derdiniz değil, Allah'tan korkun."