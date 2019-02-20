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DHA YURT BÜLTENİ - 21

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 02:48 | Son Güncelleme

Biga'da 3,9 büyüklüğünde deprem (2) BİGA BİR KEZ DAHA SALLANDI Çanakkale'nin Biga ilçesi, gece yarısı meydana gelen ikinci depremle bir kez daha sallandı.

Biga'da 3,9 büyüklüğünde deprem (2)
BİGA BİR KEZ DAHA SALLANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesi, gece yarısı meydana gelen ikinci depremle bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.33'te yine merkez üssü Biga'da 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.2 kilometre derinliğindeki deprem, ilk belirlemelere göre ilçede yıkıma neden olmazken, vatandaşlar endişe yaşadı. Ayrıca 1.9, 2,1 ve 3.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.
İkinci deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ise 4.1 büyüklüğünde duyuruldu. Kandilli depremin derinliğini ise 9 kilometre olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Biga'da sokak görüntüsü ve kalabalık

Haber: ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Karamollaoğlu, partisinin Ankara belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı (2)
KARAMOLLAOĞLU'NDAN 'BEKA SORUNU' ELEŞTİRİSİ

Saadet Partisi, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Ankara'da yarışacak adayların tanıtımı için toplantı düzenledi. Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Karamollaoğlu, adayların tanıtımının ardından partililere seslendi. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, AK Partili isimlerin 'Beka problemi' söylemlerine eleştiride bulundu.

'İKTİDARDA BULUNAN ARKADAŞLAR MİLLETİ TEHDİT ETMEYE KALKIYOR'
AK Partili isimlerin 2002 yılında gerçekleştirilen milletvekili genel seçimi öncesinde beka probleminden hiç bahsetmediğini aktaran Karamollaoğlu, "Türkiye'de bugün bir mahalli seçime giderken, Türkiye'mizin beka problemi birinci madde olarak gündeme getiriliyor. Bende şahsen şaşkınlık içindeyim. Bundan 17 sene önce 2002 yılının sonunda genel seçime giderken bugün iktidarda bulunan arkadaşlarımız hiç beka sorunundan bahsetmişler mi? Eğer bugün bir beka sorunu varsa bu beka sorununun çıkmasına kim sebep oldu? Bugün iktidarda bulunan arkadaşlar. Yani kabahat kendilerinin ama milleti 'Sakın ha beka problemimiz var, başka bir yere oy vermeyin' diye tehdit etmeye kalkıyorlar" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin beka probleminin durduk yere ortaya çıkmadığını aktaran Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Hangi yöne dönsek başımız belada. Kendileri söylüyorlar. Orta Doğu'yu öyle karışık bir hale getirdiler ki 'Beka sorunumuz var' diye itiraf ediyorlar. Bu sizin de bildiğiniz bir sorun. Durduk yere meydana çıkmadı. Siz gittiniz, Amerikalıları desteklediniz. Libya'da onları desteklediniz, Suriye'yi siz karıştırdınız. Şimdi hiçbir Müslüman ülkenin derdini dert edinmiyorsunuz. Ne Yemen'in, ne Afganistan'ın, ne Arakan'ın hiçbirisi derdiniz değil, Allah'tan korkun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Adayların tanıtımı
- Katılımcılardan görüntü
- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması
- Genel ve detay

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

KONYA’nın Karapınar ilçesinde önünde seyreden TIR´a arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Kaza, saat 21.00 sıralarında Karapınar-Ereğli Karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Serkan İşleker yönetimindeki 34 BKZ 453 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Ömer Ayyıldız idaresindeki 42 L 3199 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Serkan İşleker sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),(DHA)
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