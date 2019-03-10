DHA YURT BÜLTENİ - 21

İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna ateş açıldı: 2 yaralı (5)

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taksiden tabancayla ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli Bulut A. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapmak, kasten adam yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Valiliği, olayın siyasi ve terör boyutunun bulunmadığını ve asayiş olayı olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR (DHA)

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BURDUR'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu Hüsnü Ergene (20) hayatını kaybetti, 2’si kardeş 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Burdur- Karamanlı yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Hüsnü Ergene yönetimindeki 35 AFL 540 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Hüsnü Ergene olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan İbrahim Atabil (23) ve Veli Uygun (26) ile Hakan (23) ve Volkan Aykut (23) kardeşler ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan İbrahim Atabil'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Hüsnü Ergene'nin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.