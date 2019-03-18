DHA YURT BÜLTENİ-21

ÖĞRENCİ PANSİYONU ALTINDAKİ İŞ YERİNDE YANGIN KORKUTTU BURDUR'da, 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki kumaş dikim atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yemekte oldukları sırada dumandan etkilenen 3 öğrenci ile iş yeri sahibi, hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen öğrencilerden biri, yangın merdiveninin kilitli olduğunu ileri sürdü. Yangın, saat 19.00 sıralarında Burdur Gazi Caddesi Çiloğlu Sokak’ta bulunan 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katında bulunan kumaş dikim atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman, 40 öğrencinin kaldığı erkek öğrenci pansiyonunu sardı. Bu sırada yemekte olan öğrenciler panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı öğrencilere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, 3 öğrenci ve atölyenin sahibi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

'YANGIN MERDİVENİ KİLİTLENMİŞ, ATLAMAK ZORUNDA KALDIK' Dumandan etkilenen öğrenci, "Yemekteydik. Dumandan etkilenince pencereye çıktık. Dumandan yangın merdivenine ulaşamadık. Nefes alamadık. Yangının pansiyonla ilgisi yok. Yangın merdiveni kilitlenmiş. Yangın merdiveni birinci kata kadar. Yangın merdiveninden sonra seyyar merdiven var o da kilitlenmiş. Kimse inemedi atlamak zorunda kaldı" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye gelişi (cep telefonu)

- Pencereden çıkan dumanlar

- İtfaiye ekipleri

- Ambulansa giden öğrenciler

- AFAD ekipleri

- Sağlık ekipleri

- Detay

- Öğrencilerin anlatımı HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) =============== MEŞALELER, 'ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ' İÇİN YANDI ÇANAKKALE’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler, Çanakkale Şehitleri için yandı. Fener alayında, ellerinde Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile yürüyenler 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' sloganları attı. Yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı açıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü, kentte gün boyunca Cumhuriyet Meydanı, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi’nde gerçekleşen törenlerle kutlandı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü akşam saat 19.30'da Çanakkale Valiliği koordinesinde Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Fener Alayı ile devam etti. Binlerce kişi ellerinde meşalelerle Çanakkale sokaklarında, 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı’nı söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Dev Türk bayrağının açıldığı fener alayı Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından iskele meydanında sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fener Alayından genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

============================== ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ GÖZYAŞLARIYLA ANILDI SİVAS'ta 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi. Programda duygu dolu anlar yaşandı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi. Sivas Valiliği öncülüğünde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Sivas Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro gösterisi sunuldu.Tiyatro sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Tiyatro katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Tiyatro gösterisi

-İzleyenlerin gözyaşları Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) ========================= KAYALIKLARDA İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ POLİS İKNA ETTİ SİVAS'ta kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan B.K. (30) polisler tarafından ikna edildi. Olay, saat 20.00 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı yakınındaki kayalıklarda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.K. intihar etmek için kayalıklara çıktı. B.K.'yı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisi yanına yaklaştırmayan B.K., olay yerine Sivas Valisi Salih Ayhan’ın gelmesini istedi. Polis ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çabasının ardından B.K. intihar girişiminden vazgeçirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Polisin ikna çabaları

-İkna edilerek götürülmesi Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ============================

BURSA VALİLİĞİ VE CELAL SÖNMEZ ORTAKLIĞI İLE SPOR SALONU PROJESİ Bursa Valiliği ve Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez’in iş birliğiyle hayat geçirilecek olan İpekçilik Anadolu İmamhatip Lisesi Spor Salonu için protokol imzaları atıldı. Bursa Valiliği ile Sönmez Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, İpekçilik Anadolu İmamhatip Lisesi içerisinde yapılacak olan spor salonu için bir araya geldi. Protokol imza törenine AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’da katıldı. “4 BUÇUK MİLYON LİRALIK KATKIö Bursa Valisi Yakup Canbolat, “İpekçilik Anadolu İmamhatip Lisesinde kapalı bir spor salonu kazandırılması için vatansever vatandaş aranıyordu. İş adamı Celal Sönmez de bu işe gönüllü oldu. Devam eden proje kapsamında 4.5 milyon liralık kapalı spor salonuyla katkıda bulunduö dedi. Celal Sönmez’in eğitim konusunda katkısının büyük olduğunu vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Sönmez ailesine teşekkür etti.