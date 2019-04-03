DHA YURT BÜLTENİ - 21

Gençlerin otomobil gezintisi ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı BURSA'da aşırı süratli olduğu öne süren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan elektrik trafosunun beton zeminine çarparak durabildi. Otomobilin demir yığını halinde dönüştüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte 16 AEM 62 plakalı otomobille gezmeye çıkan Cihan Emir (18) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontroldan çıktı. Emir'in direksiyorn hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak orta refüjde bulunan elektrik trafosunun beton zeminine çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Cihan Emir, Gökmen Tunalı (18) ve Yücel Yaşar (18) araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Cihan Emir ve Yücel Yaşar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Gökmen Tunalı da Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Cihan Emir, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Cihan Emir'in yakınlarından görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Serkan AKKUŞ / BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını kaldırdı YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili 7 ilçede başlatılan geçersiz oyların yeniden sayılmasını durduran İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak, sayımın sonuçlandırılmasına karar verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın, İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucuna itirazı üzerine, 7 ilçede oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı. CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa İlçe Seçim kurullarının aldığı sayım kararlarına itiraz etti. İl Seçim Kurulu da oyların yeniden sayılması işleminin durdurulmasına karar verdi. YSK TOPLANDI

Bunun üzerine AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel, YSK'ya başvuruda bulundu. YSK, gece yarısı saat 01.00 sıralarında olağanüstü toplandı. YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığındaki toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantının ardından saat 02.25 sıralarında yazılı açıklama yapıldı. YSK Başkanı Sadi Güven imzalı açıklamada, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel'in, "CHP'nin, Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurullarının tekrar sayım kararına itiraz ettiği, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun itiraz üzerine seçim hukukunda olmayan bir tedbir kararı vererek, tüm sayım işlemlerini durdurduğu, başlanılan sayımın yarıda kesilemeyeceği, bütün çuvalların açıldığı ve oy pusulalarının açıkta olduğu, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun esastan bir karar vermesi gerekirken tedir kararı vermesinin seçim hukukuna aykırı olduğu, bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 2 Mart 2019 tarihli 2019/02/-99 sayılı kararının kaldırılmasının gerektiği" şeklindeki dilekçesine yer verildi.

YSK KARARI KALDIRDI

Yüksek Seçim Kurulu'ndan toplantı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada durdurma kararının kaldırıldığı ifadesi yer aldı. Bu 7 ilçede durdurulan sayım işleminin yeniden başlatılması konusunda oy çokluğu ile karar alındığı belirtilen YSK'nın 4 madde halinde açıklaması şöyle:

"298 sayılı kanunun 118'inci maddesi gereğince İlçe Seçim Kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden anılan maddede belirtilen kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararının 1. maddesinin kaldırılmasına oy birliğiyle, İlçe Seçim Kurullarının yeniden sayım kararı ile sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılması gerektiğine oy çokluğuyla, yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi pati ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy çokluğuyla, yeniden sayıma yönelik İlçe Seçim Kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış olması halinde İl Seçim Kurulunun 298 sayılı kanunun 112. maddesi uyarınca değerlendirme yapmak suretiyle sonucuna göre karar vermesi gerektiğine oy çokluğuyla karar verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-YSK binası dış-gece genel ve detaylar

-YSK kararı fotoğrafı Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bartın'da geçersiz oy sayımı tamamlandı, kazanan MHP'li Akın oldu BARTIN'da, AK Parti ve MHP tarafından yapılan itirazın ardından belediye başkanlığındaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Mevcut başkan MHP'li Cemal Akın, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. AK Parti Bartın İl Başkanlığı ise 154 sandıktaki geçersiz 1562 oya itiraz etti. MHP Bartın İl Başkanlığı da kendi sandık müşahitlerinin aldığı oy oranlarının YSK'nın resmi olmayan sonuçlarından fazla olduğu gerekçesiyle 154 sandıktaki geçersiz oyların sayımı için Merkez İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verdi.

Polis ekipleri, oy sayımının yapıldığı bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. 1562 geçersiz oy sayımı sonucunda, MHP'ye 20 oy, AK Parti’ye 40, CHP 11, Saadet Partisi 2 ve bağımsız belediye başkan adayına 3 oy tespit edildi. Bu rakamlar ilçe seçim kurulu tarafından tutanak altına alınırken, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı karara itiraz ederek, 154 sandıktaki geçerli oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunacağı öğrenildi.

'ÖNCE KARAR ALACAKTINIZ, SONRA SANDIKLARI SAYMANIZ GEREKİRDİ'

İlçe Seçim Kurulu hakiminin sonuçları açıklamasının ardından AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, ilçe seçim kurulu hakiminin kararına istinaden ayağa kalkarak, "Bizlerin sizlere verdiği dilekçemizdeki bütün gerekçeler karşılanmamıştır. Çünkü 1562 geçersiz oyun 74’ü geçerli hale gelmiştir. Dolayısıyla torbalardaki 39 bin oyun sayılıp buna göre değerlendirilmesi gerekir. Siz şu anda karar almadan sandık sayamazsınız. Önce karar alacaktınız, sonra sandıkları saymanız gerekirdi. Siz kesin burada açıklayamazsınız" dedikten sonra Merkez İlçe Seçim Kurulu hakimi, "Bizim verdiğimiz karar budur. ‘Babamın adı hıdır elimden gelen budur.’ Bizim verdiğimiz budur" diye cevap karşılık verdi. Sonrasında ise milletvekili Tunç, "Ne demek yani elimden gelen budur. Dilekçemizdeki taleplerin karşılanması gerekiyor. Elimden budur olur mu? Ne demek yani, bizim talebimiz sandık sonuç tutaklarının bize verilen ıslak imzalı tutanaklarını sizdekilerle çeliştiğini birbirleriyle uyuşmadığını göreceksiniz. Ve torbalar içindeki 39 bin oy sayıldığında seçmen iradesini ne şekilde olduğunu hep birlikte göreceğiz. 74 oyun bugün nasıl çalındığını tek tek tespit ettik. Hepsini tek tek saydığımızda ne kadar oyumuzun çalındığını hep birlikte göreceğiz" dedi.

AK Parti ve MHP belediye başkan adayları ve partiler arasında kısa süreli gerginliğin yaşanmasının ardından oy sayımının yapıldığı Bartın İMKB Ortaokulu salonundan dışarıya çıkan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, dışarıda bekleyen vatandaşlara seslenerek, "İlçe Seçim Kurulunun başkanlığındaki sayım sonuçlandı. 149 oy farkla 14 bin 44 oy alarak ilçe seçim kurulu kararına göre, belediye başkanlığım tescillendi. Bundan sonrası il seçim kurulu var. Yüksek Seçim Kurulu var. Herkes kanuni hakkını kullanacaktır. Ama biz bu seçimi Allah'ın izniyle aldık. Manipülasyon yapmaya çalışıyorlar, kimse pravakatörlüğe gelmesin" dedi.