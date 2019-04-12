DHA YURT BÜLTENİ-21

MUŞ'TA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 7'Sİ ÖĞRENCİ, 11 YARALI MUŞ'un Varto ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7'si lise öğrencisi 11 kişi yaralandı. Otomobillerden birisi ise yanarak kül oldu. Kaza, saat 17.00 sularında Varto-Hınıs karayolu üzerinde bulunan Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Hınıs istikametine giden Eren Demir yönetimindeki 52 AJ 710 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal Türhan yönetimindeki 23 LT 307 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Türhan ile otomobilinde bulunan Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi, Muş Spor Lisesi ve Varto Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Kader Özdemir, Busecan Özdemir, Ayten Özdemir, Berçem Öztürk, Berivan Türhan, Gamze Türhan, Serap Karakaş ile diğer otomobildeki Eren Demir, Mecbure Demir, Ayfer Yiğit yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Varto ve Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası 23 LT 307 plakalı otomobil yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yanan araçlar

- Detaylar Fatih ÇELİK/VARTO, (Muş), (DHA)- ================ ZONGULDAK'TA TÜNEL İNŞAATINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI ZONGULDAK’ta tünel inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan kavgada, 1 kişi silahla ayağından vuruldu. Olay, saat 19.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden Mithatpaşa Tünellerinde meydana geldi. Tünel inşaatında çalışan işçiler S.K. ile Ercan Y.(33) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda işçilerden S.K., yanında getirdiği tabancayla Ercan Y.’yi (33) sağ dizinden vurdu. Yaralanan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu. Ercan Y., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

-Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

-Sedye ile ambulanstan indirilip taşınması

-Tünel inşaatından detaylar

-Hastaneden detaylar Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,)DHA)

==================== Kadınları taciz eden motosikletli bahçıvan yakalandı (2)

TUTUKLANDI Karaman'da, iddiaya göre bir haftadır kapüşon takan ve motosikletiyle geçerken kadınları ve lise öğrencilerini taciz eden bahçıvan H.P. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. KARAMAN (DHA) ============================ Zonguldak'ta, 23 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

18 KİŞİ TUTUKLANDI Zonguldak merkezli 10 ilde terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 23 kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 18 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ZONGULDAK (DHA) ================== AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI ŞENGÜL İSTİFA ETTİ AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, istifa kararı aldı. Görevini bırakan Şengül'ün, konuya dair yarın detaylı açıklama yapacağı öğrenildi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, görevinden istifa etme kararı aldı. Şengül’ün, bu kararı almadan önce, Ankara’da Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü, görüşmede seçim sonuçlarının konuşulduğu kaydedildi. Görüşmede, Şengül ile AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin seçim sürecinde uyumlu çalışamadıkları yönünde iddiaların da gündeme geldiği öğrenildi. Bunun üzerine Şengül’ün istifa kararı aldığı kaydedildi. Şengül’ün, kararının gerekçesini yarın yapacağı basın toplantısı ile açıklayacak. Aydın Şengül’ün istifasının ardından parti kulisleri de hareketlendi. AK Parti kulislerinde eski milletvekili Kerem Ali Sürekli, AK Parti’nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı, Tanfer Kemerli ve İlknur Denizli ve milletvekili adayı olan Maksut Karaosman’ın adının il başkanlığı için ön plana çıktığı kaydedildi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- ====================== AKADEMİDE SERGİLENEN HEYKELLERE ZARAR VEREN ŞÜPHELİ YAKALANDI MUĞLA'nın Datça ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) bahçesindeki açık hava müzesinde sergilenen tanrıça heykellerine, zarar veren F.D. (54), yakalandı. F.D.'nin ilk ifadesinde alkollüyken bir anlık öfkeyle heykellere vurup, devirdiğini söylediği öğrenildi. UKKSA'nın bahçesinde oluşturulan açık hava müzesinde sergilenen ve satışa çıkarılan, 9 yıldır oluşturulan ortak çalışma gruplarında yerli- yabancı heykeltıraşların yaptığı mermer tanrıça figürlerinden bazıları, geçen çarşamba günü gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar gördü. Güvenlik kamerasının bulunmadığı akademinin bahçesindeki heykellerden 2'si tamamen parçalanırken, 2'si ise devrildi. Dün saldırının fark edilmesi üzerine akademi yetkilileri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine akademiye gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma, saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığının belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin F.D., olduğu belirlendi. Jandarma belirlediği adrese bugün saat 16.00 sıralarında düzenlediği operasyonda F.D.'yi gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen F.D.'nin ifadesinde alkollüyken bir anlık öfke üzerine heykellere vurup, devirdiğini söylediği öğrenildi. F.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Heykellerden görüntü Mehmet ÇİL/DATÇA, (DHA)- =============== SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLAR VE PARLAMENTERLER, FUTBOL MAÇI YAPTI NATO Parlamenter Asamblesi 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak toplantısı kapsamında Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklar ve Türk çocukları ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, NATO PA Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve yabancı ülkelerin parlamenterlerin oluşan karma takımlar futbol maçı yaptı. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin futbol sahasında oynanan maçın başlama vuruşunu NATO PA Başkanı Madeleine Moon gerçekleştirdi. 'Sporun gücü' sloganıyla yapılan karşılamada gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik ve Sor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporun evrensel bir dil olduğunu, barışı, kardeşliği ve dostluğu pekiştirdiğini söyledi. Sporun, her türlü sorunun barışçıl sonuca ulaşması için önemli bir araç olarak gördüklerini kaydeden Kasapoğlu, bu doğrultuda toplantı kapsamında Suriyeli ve Türk gençler ile milletvekilleri arasında futbol maçı organize ettiklerini söyledi.