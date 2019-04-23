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DHA YURT BÜLTENİ-21

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 01:54 | Son Güncelleme

Sinop'ta tek katlı ahşap ev yandı: 3 ölü   SİNOP'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, Gülten (25) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile Hanife Özcan (98) yaşamını yitirdi.

Sinop'ta tek katlı ahşap ev yandı: 3 ölü

SİNOP'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, Gülten (25) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile Hanife Özcan (98) yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde, Erdal Özkaya'ya ait altında ahır olan tek katlı ahşap bir evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Evin enkazında inceleme yapan ekipler, Gülten ile oğlu Ramazan Özkaya ve Hanife Özcan'ın feci şekilde yanmış halde cansız bedenlerine ulaştı. Ahırda bulunan küçük ve büyükbaş 5 hayvan da telef oldu.

Cenazeler, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yanan evden detaylar
- Röportaj
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Esra AKSU/TÜRKELİ (Sinop), (DHA)

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Kız öğrenci apartında yangın paniği

KARAMAN'da kız öğrenci apartının kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Öğrenciler pijamalarıyla binayı tahliye ederken, bir öğrenci de kafesteki kuşunu da yanında taşıdı. Binayı saran dumandan etkilenen 6 öğrenci, ambulansta tedavi edildi. Yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kaldığı apart da meydana geldi. 90 öğrencinin kaldığı 6 katlı binanın kalorifer dairesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan dumanın binayı sarması üzerine öğrenciler panikle pijamalarıyla binayı tahliye etti. Bir öğrencide kafesteki kuşunu da yanında taşıdı. Çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 6 öğrencide hazırda bekletilen ambulanslarda tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi bitene kadar dışarıda bekleyen öğrencilerden bazılarının olayın şoku nedeniyle birbirine sarılıp ağladı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu alevler söndürüldü. Öğrencilerde tekrar odalarına döndü.

Görüntü Dökümü
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- İtfaiyenin müdahaesi
- Kız öğrencilerin beklemesi
- Dumandan etkilenenlerin ambulansta tedavisi
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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