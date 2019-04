DHA YURT BÜLTENİ -21

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde refüje çarparak kontrolden çıkan otomobilin kaza anı mobese kamerasına yansıdı. 3 kişinin yaralandığı kazada, sürücü Şaban Akyıldız’ın hızla ilerlediği aracıyla önce refüje ardından kavşağa çarptıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun altına girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Kaza anı mobese görüntüsü

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

Güzeller geleneksel kıyafetlerle poz verdi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın finalistleri ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle objektif karşısına geçti.

Kemer'de düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'na katılan güzeller kamp yaptıkları otelde ülkelerine özgü geleneksel kıyafetlerle poz verdi. Geleneksel kıyafetleriyle çimler üzerinde rengarenk bir görüntü oluşturan güzeller çekimlerin ardından alandan ayrılırken, otelde konaklayan turistler de güzellerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Modellik ajansı sahibi eski Rus model Yulia Pavlikova, "Global Model of The World Güzellik Yarışması'na 13 farklı ülkeden güzeller katılıyor. 2 Mayıs'ta final yapacağız" dedi.