DHA YURT BÜLTENİ -21

Kayseri'de kaybolan kız, Kırşehir'de bıçaklanmış bulundu

KAYSERİ'de, 2 gün önce kaybolan Z.G. (14) adlı kız çocuğu, Kırşehir'in Mucur ilçesindeki dere yatağında, sazlık bölgede 4 yerinden bıçakla yaralanmış bulundu. Z.G., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kırşehir Mucur'daki dere yatağında, sazlık bölgede, dün akşam saatlerinde, hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Z.G.'nin, sırtından, kulağından ve ayağından 4 bıçak darbesiyle yaralandığını ve dövüldüğünü belirledi. Z.G., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtında 2 bıçak darbesi ile vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan Z.G., tedaviye alındı. Kayseri'de ailesiyle oturan, 8'inci sınıf öğrencisi Z.G.'nin 2 gün önce kaybolduğu, ailesinin de polise kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Z.G.'nin cinsel istismara uğrayıp, uğramadığı da araştırılırken, soruşturma sürdürülüyor.

'ARACINA BİNDİĞİM KİŞİ BIÇAKLADI'

Kayseri'de, 2 gün önce kaybolan ve Kırşehir'in Mucur ilçesindeki dere yatağında bıçakla yaralanmış halde bulunan Z.G. (14) adlı kız çocuğunun hastanede verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Dere yatağında, sazlık bölgede dün akşam saatlerinde bıçaklanmış halde bulunan Z.G.'nin ilk ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Z.G. ifadesinde, merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde bulunan evinden Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan babaannesinin yanına gitmek için yola çıktığını ve bindiği araç sürücüsünün kendisini Mucur'a getirerek bıçakladığını öne sürdü. Bahçesine gübre atan bir çiftçi tarafından bulunduğunu kaydeden Z.G., ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Z.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu da belirtildi.