DHA YURT BÜLTENİ - 21

DÜZCE'DE 2 METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

DÜZCE'de, 2 mahallede 2 ayrı metruk bina, bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev alev yandı.

Gece saatlerinde Cedidiye Mahallesi ile Sancaklar Mahallesi’nde iki metruk binada yangın çıktı. Madde bağımlılarının kullandığı iddia edilen ve zaman zaman ise evsizlerin kaldığı öğrenilen metruk binalarda çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına alırken, binaların içerisinde yapılan incelemede ise kimse olmadığı anlaşıldı. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Binalar yanarken alevli görüntü (Vatandaşlara ait cep telefonu)

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İtfaiye araçlarının yangın mahalline giderken görüntüleri

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüleri ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

BORÇ-ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, borç-alacak meselesi nedeniyle gittikleri köyde eski muhtar B.Ş. tarafından av tüfeğiyle vurulan Halil Gül (34) ile Yücel Demir hayatını kaybetti, Ali Şimşek ise yaralandı. Şüpheli B.Ş., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Otmanalan köyünde meydana geldi. Bayramtepe köyünden Halil Gül, iddiaya göre arkadaşları Yücel Demir ve Ali Şimşek ile birlikte borç-alacak meselesini konuşmak üzere Otmanalan köyüne gitti. Burada köyün eski muhtarı B.Ş. ile Halil Gül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., evindeki av tüfeğini alarak Gül ve yanındakilere ateş etti. Gül, olay yerinde hayatını kaybederken, Yücel Demir ve Ali Şimşek ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yücel Demir de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Şimşek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. B.Ş. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.