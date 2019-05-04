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DHA YURT BÜLTENİ - 21

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 02:19 | Son Güncelleme

DÜZCE'DE 2 METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI   DÜZCE'de, 2 mahallede 2 ayrı metruk bina, bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev alev yandı.

DÜZCE'DE 2 METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

DÜZCE'de, 2 mahallede 2 ayrı metruk bina, bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev alev yandı.
Gece saatlerinde Cedidiye Mahallesi ile Sancaklar Mahallesi’nde iki metruk binada yangın çıktı. Madde bağımlılarının kullandığı iddia edilen ve zaman zaman ise evsizlerin kaldığı öğrenilen metruk binalarda çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına alırken, binaların içerisinde yapılan incelemede ise kimse olmadığı anlaşıldı. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Binalar yanarken alevli görüntü (Vatandaşlara ait cep telefonu)
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İtfaiye araçlarının yangın mahalline giderken görüntüleri
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüleri ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

BORÇ-ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, borç-alacak meselesi nedeniyle gittikleri köyde eski muhtar B.Ş. tarafından av tüfeğiyle vurulan Halil Gül (34) ile Yücel Demir hayatını kaybetti, Ali Şimşek ise yaralandı. Şüpheli B.Ş., gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Otmanalan köyünde meydana geldi. Bayramtepe köyünden Halil Gül, iddiaya göre arkadaşları Yücel Demir ve Ali Şimşek ile birlikte borç-alacak meselesini konuşmak üzere Otmanalan köyüne gitti. Burada köyün eski muhtarı B.Ş. ile Halil Gül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., evindeki av tüfeğini alarak Gül ve yanındakilere ateş etti. Gül, olay yerinde hayatını kaybederken, Yücel Demir ve Ali Şimşek ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yücel Demir de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Şimşek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. B.Ş. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hastaneden görüntüler
-Yücel Demir'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

DİYARBAKIR'DA TARİHİ KÖPRÜDEN NEHRE ATLADIĞI İDDİA EDİLEN KADIN ARANIYOR

DİYARBAKIR'da, iddiaya göre kimliği belirsiz kadın, tarihi On Gözlü Köprü'den Dicle Nehri'ne atladı. Ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.
Olay, gece saatlerinde tarihi On Gözlü Köprü üzerine meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, iddiaya göre Dicle Nehri'ne atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Suda sürüklendiği belirtilen kadın için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışmalarını On Gözlü Köprü ile Bağıvar Köprüsü arasında yoğunlaştırdı. Polis ise kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- On Gözlü Köprü
- Bağıvar Köprüsü
- Dicle Nehri
- Arama kurtarma ekipleri
- Ekiplerin arama çalışması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,(DHA)

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, KAMYONETİNİ BAŞKANLIK MAKAMININ ÖNÜNE PARK ETTİ

ANTALYA’da, alkollü sürücü Yüksel D., kamyonetini Konyaaltı Belediyesi başkanlık makamı kapısı önüne park etti. Yüksel D.’nin sosyal medya hesabından belediye başkanına göndermede bulunduğu paylaşımı ise dikkati çekti.
Olay, saat 23.00 sıralarında Kuşkavağı Mahallesi’nde bulunan Konyaaltı Belediyesi Binası önünde meydana geldi. Alkollü sürücü Yüksel D., iddiaya göre 07 FKY 52 plakalı kamyonetine binerek Konyaaltı Belediyesi önüne geldi. Binaya araç girişini engelleyen bariyerlerin yanında bulunan yeşillik alandan geçen Yüksel D., kamyonetiyle ilerlemeye başladı. Başkanlık makamı kapısının önüne kadar aracıyla gelen sürücüyü belediyenin güvenlik görevlileri durdurdu. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonetin anahtarını alarak trafik polislerini bekledi.

SOSYAL MEDYADAN BAŞKAN ESEN’E GÖNDERME
Trafik polisleri Yüksel D.’nin 1.58 promil alkollü olduğunu belirledi. Alkollü sürücüye 1002 TL ceza kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Yüksel D., ifade için polis merkezine götürülürken, "Ben isteyerek durdum. Bir dahaki sefere durmam" dedi. Yüksel D.’nin sosyal medya hesabından ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e gönderme yaparak 'Hangi kahveye girdik de sandalye bacağı yemedik sen de vur en son Esen başkan' paylaşımı yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Belediye binasından detay
-Başkanlık makamı önüne gelen araçtan görüntüler
-Alkollü sürücü Yüksel D.’den görüntü
-Aracın gidişinden görüntü

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER / ANTALYA,(DHA)
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