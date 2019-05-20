DHA YURT BÜLTENİ - 21

Otomobilin çarptığı yaya öldü, araç hurdaya döndü KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Ethem Karayağlı (72), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil ise hurdaya döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Ethem Karayağlı yolun karşısına geçmek isterken Sabahattin Ay (19) yönetimindeki 46 ABL 724 plakalı otomobil çarptı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil yaklaşık 50 metre ileride durabilirken, Karayağlı ağır yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ethem Karayağlı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sabahatin Ay, polis tarafından gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan otomobil

- Otodan detay

- Yerdeki plaka

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Otomobil, tur minibüsüne çarptı: 4 yaralı AKSARAY'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, tur minibüsüne çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, sat 20.15 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunda meydana geldi. Koray Elma (19) yönetimindeki 07 HLH 14 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, Abdullah Güngör (37) idaresindeki 50 AAS 189 plakalı tur minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarpıp durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Koray Elma ve yanında bulunan Gülderen Şirin (18), Semanur Şirin (17) ve Nazım Balkış (20) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tur otobüsünde bulunan ve Nevşehir'e giden turistler ise başka bir minibüsle yollarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Araçlardan detay Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA) Otomobil Kahta Çayına yuvarlandı: 3 yaralı ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Kahta Çayı'na devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Kahta-Siverek karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Kahta Çayı yakınlarında Nurettin Alioğulları, yönetimindeki 31 RU 353 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Kahta Çayına devrildi. Kazada sürücü Nurettin Alioğulları ile yanında bulunan Musa Alioğulları ve Tevhide Alioğulları yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Musa Alioğulları, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil

- Çevrede toplanan diğer sürücüler

- Araçtan yola savrulan parçalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat KURT / ADIYAMAN,(DHA) İzmir'de 350 metrelik Atatürk posteri İZMİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Alsancak'ta yapıldı. Kutlamalara katılan vatandaşlar 350 metrelik Atatürk posteri eşliğinde yürüyüş yaptı.

İzmirliler, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programa katılan İzmirliler, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar fener alayı düzenledi. Vatandaşlar, fener alayında 350 metrelik dev Atatürk posteri açarken, yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve belediye başkanları da katıldı. Fener alayı Gündoğdu Meydanı'nda kurulan platformda son bulurken, Başkan Tunç Soyer 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlara seslenen Soyer, "Sevgili İzmirliler, biz aynı 100 yıl önce olduğu gibi şimdi yeniden Cumhuriyeti ve demokrasiyi inşa etmek zorundayız. Bunu İzmir'den başlayarak yapacağız. İzmir Türkiye'yi peşine takacak ve değiştirecek. İzmir'den başlayarak Türkiye değişecek, bunu tüm Türkiye görecek. Buradan yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Yeni bir yüzyıl, cumhuriyetin erdemlerini ve değerlerini Türkiye ve dünyaya çok daha iyi anlatacağımız bir yüzyıl olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü yeni bir yüzyıla İzmir'den başlayarak taşıyacağız, bu en çok İzmirlilere yakışır" diye konuştu.

Soyer'in konuşmasının ardından alandan ayrılırken, sahneyi ünlü sanatçı Ceylan Ertem'e bıraktı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ceylan Ertem en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ceylan Ertem'e eşlik ederek şarkı söyledi. Ceylan Ertem'in ardından ise Rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Hayko Cepkin sahne aldı. Hayko Cepkin, söylediği şarkılar ile İzmirlilere coşku dolu dakikalar yaşattı. İki ünlü sanatçının konseri bitmesine rağmen vatanadaşlar alanı terk etmeyerek, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fener alayından görüntü

-Konserden görüntü

-Tunç soyerden görüntü

-Ceylan Ertem'den görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) Sinop’ta, fener alaylı 19 Mayıs coşkusu SİNOP’ta düzenlenen fener alayıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Kentte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayı, İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde havai fişek gösterisiyle sürdü. Fener alayına Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fener Alayından detay görüntüler Haber-Kamera: Esra AKSU / SİNOP,(DHA) İZMİT'TE 19 MAYIS COŞKUSU İZMİT'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanırken, Mehmet Erdem konseri ile kutlamalara katılanlar doyasıya eğlendi.

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla kortej düzenledi. İzmit Belediyesi önünde başlayan kortej, Anıtpark'ta son buldu. Meşalelerin yakıldığı kortejde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve 'Her şey çok güzel olacak' sloganları atıldı. Anıtpark'ta, Mehmet Erdem konser verdi. Kutlamalara katılan binlerce kişi Mehmet Erdem'in seslendirdiği şarkılara eşlik ederek, eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüşten görüntü

- Konser alanından görüntü

- İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in konuşması

- Mehmet Erdem konseri

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA) 100’üncü yıla fener alaylı kutlama (2)

ŞEBNEM FERAH’TAN KONSER Antalya’da fener alayı yürüyüşünün ardından şarkıcı Şebnem Ferah Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce Antalyalıya konser verdi. Derin göğüs dekoltesi kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı, performansı ile göz doldurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanatçıya Atatürk portresinin bulunduğu bir tablo hediye ederek, çiçek verdi. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren sanatçı, Antalyalılara da hitap etti.

Her ülkeye nasip olmayan böyle güzel bir bayramın herkese kutlu, mutlu ve onurlu olmasını dileyen Şebnem Ferah, “Her şey sizinle güzel. 19 Mayıs’ın anlamı nasıl idrak edildiyse, nasıl marşlar yazıldıysa, ben de tam şimdi 100. yılda Antalya’da bu günün anlamını hepimizin bir kez daha gözden geçirip, sanki o gün için marş yazıyormuşçasına coşkuyu içimizde hissetmenin

Konser geç saatlerde sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konser alanından görüntüler ve detaylar

-Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Konuşması

-Şebnem Ferah’ın konuşması

-Şebnem Ferah konser görüntüleri Haber-Kamera: Süleyman EKİN - Semih ERSÖZLER / ANTALYA,(DHA) Çanakkale'de Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı ÇANAKKALE’de Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu meşaleler ve davul zurnalar eşliğinde kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında, Galatasaray sahasında Başakşehir’i 2- 1 yenerek, 2018/2019 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Çanakkale'de sokaklara dökülen Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar kutlama yapmak üzere sokaklara döküldü. Bazı taraftarlar araçlarıyla, bazıları da yaya olarak üstlerinde sarı kırmızı formaları, ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşaleler ile geç saatlere kadar kutlama yaptı. Davul zurna eşliğinde oynayıp, meşaleler yakarak eğlenen taraftarlar nedeniyle şehir içi trafiği kilitlendi.

Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlaması geç saatlere kadar sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamasından genel detay görüntüler. Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,(DHA) Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti Mersin’de hayat durdu MERSİN’de, Spor Toto Süper Lig'in 33’ncü haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesini taraftarlar coşkuyla kutladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Mersin'de taraftarlar kentin dört bir yanında sokaklara, cadde ve meydanlara döküldü. Kent merkezindeki ana caddelerde konvoy yapan Galatasaray taraftarı daha sonra merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'nda buluştu.

Havai fişek patlatan, ellerindeki meşalelerle marşlar söyleyip, şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, büyük mutluluk yaşadı. Bazı taraftarlar davul zurna eşliğinde halay çekerken, bazı taraftarlar da ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla 22’nci şampiyonluğun coşkusunu yaşadı.

Mersinli taraftarın şampiyonluk sevinci nedeniyle adeta hayat dururken, trafik ekipleri ana arterlerde trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı.