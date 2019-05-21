DHA YURT BÜLTENİ - 21

Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkiyat TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına gece yarısı 5 ayrı askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

Türkiye'deki çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan 5 ayrı askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında gece yarısı Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattındaki Reyhanlı ilçesine ilerledi. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sevkiyattan görüntüler Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN(Hatay),(DHA) Tokat'ta TIR'la çarpışan otomobildeki 2 polis öldü, 2 kişi yaralandı TOKAT’ta, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyü yakınlarında yaşandı. Artova’dan Tokat il merkezine seyir halindeki Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP 022 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü polis memuru Kanber Demir ve yanındaki meslektaşı Selahattin Kaplan (27) olay yerinde yaşamını yitirirken, Yağmur Aksakallı (22) ve Esra Oruç (23) ise yaralandı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. TIR sürücüsü Emin Adıgüzel gözaltına alınırken, savcılık incelemesinin ardından polis memuru Kanber Demir ve Selahattin Kaplan'ın cansız bedenleri otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren polis memurlarının Yeşilyurt ilçesinde görevli oldukları öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen meslektaşları arkadaşlarının cenazelerin başlarında göz yaşı döktü. Kazanın ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Balcı üzgün olduklarını belirterek, polislerin izin saatinde kazanın meydana geldiğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Polislerin üzüntüsü

-Detaylar Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL / TOKAT,(DHA) KAZADA OTOMOBİL ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ortadan ikiye bölündü. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönünden Manisa istikametine giden Mehmet Dardağan (28) idaresindeki 34 GB 1093 otomobil, Manisa istikametinden gelip Aşağı Çobanisa Mahallesi’ne dönmek isteyen Süleyman Dikengül (42) yönetimindeki 45 ZB 1761 plakalı otomobile ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dikengül yönetimindeki 45 ZB 1761 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin bagaj kısmı çarpmanın meydana geldiği yerde kalırken, motor kısmı ise yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araç sürücüsü Dikengül’ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü Dikengül ile otomobilde bulunan eşi Fatma Dikengül (40) ve diğer araç içerisinde yolcu konumunda bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir kişi sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi’ne görütüldü. Yaralılardan Fatma Dikengül’ün hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI

Kazayı gören bir başka araç sürücüsü Kenan Sırmalılar ise, olayı şu şekilde anlattı:

"Biz Ankara istikametinden geliyorduk. 34 Plakalı araba çok hızlı bir şekilde geliyordu. Kırmızı ışığı fark etmedi sanırım. 34 Plakalı beyaz araç Aşağı Çobanisa Mahallesi’ne dönmek isteyen araca vurdu. Vurmasıyla birlikte diğer otomobil ortadan ikiye ayrıldı."

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ortadan ikiye ayrılan otomobilden görüntü

-Kaza yerinden genel görüntü

-İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki görüntüsü

-Jandarma ve polis ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA) DESTİCİ: APO’NUN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ DEMEK, KANDİL'LE GÖRÜŞMESİ DEMEKTİR BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine yönelik yasağın kaldırılmasına ilişkin, “Apo’nun avukatlarıyla görüşmesi demek, Kandil’le, PYD, YPG, HDP ile görüşmesi demektir. Bilgi alışverişi yapması demektir ve oraları yönetmesi anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, buna müsaade edemezö dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. İftar yemeği sonrası salondaki kalabalığa seslenen Destici, YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine yönelik yasağın kaldırılması gibi güncel konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı vesilesiyle düzenlenen törenlere, tüm siyasi partilerin genel başkanlar düzeyinde davet etmiş olmasının çok önemli olduğunu aktaran Destici, “Milletimiz Türkiye ittifakı görmek istiyor. Bu Türkiye ittifakının bir fotoğrafıydı. Partilerimiz, siyasi görüşlerimiz, Türkiye meselelerine bakış açımız ve ideolojilerimiz farklı olabilir. Biz memleketimiz, devletimiz, milletimizin ihtiyaç duyduğu anlarda bir araya gelmeliyiz. Ülkemiz olağanüstü bir süreçten geçiyor. Suriye’nin kuzeyindeki, Akdeniz havzasındaki gelişmeler, Türkiye’nin hava sahasını güçlendirmek için Rusya ile vardığı S-400 anlaşması ve buna karşılık ABD’ye temsilen meclisine F-35’lerin verilmemesi; üzerine birtakım yaptırımların uygulanması konusunda bunlar çok ciddi gelişmelerdir. Biz bu ciddi gelişmeler karşısında mutlaka birlik olarak bu meselelerin üstünden gelebilirizö diye konuştu.

‘YSK KARARINA SAYGI DUYULMASI GEREK’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, itirazların seçimin bir parçası olduğunu söyledi. Seçim sonuçlarında birtakım eksiklik ve hata gören herkesin itiraz edebileceğini savunan Destici, “Bizim veya başka partilerin itiraz ettiği noktalar oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da bunları toplayıp değerlendiriyor. Bunun içerisinde sadece YSK’da iyi olan hakimler yok. Biliyorsunuz 4 siyasi partinin de YSK’da temsilcileri var. Önlerindeki kanunlara ve yetkiye göre bir karar veriyorlar. Biz YSK’nın kararını bu çerçeveden değerlendiriyoruz. Saygı durulması gerektiğini söylüyoruz. Nihayetinde son karardır. dedi. 'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, BUNA MÜSADE EDEMEZ'

Destici, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine yönelik yasağın kaldırılmasını da eleştirerek, şunları söyledi

Ben bunun yanlış olduğunu çok açık yüreklilikle ifade ediyorum. İfade etmeye de devam edeceğim. Bu konuda hiç kimse bizi ikna edemez. Öncelikle vicdanen bakıyorum. O şehitlerimizin, Aybüke öğretmenin, Necmettin öğretmenin, kundaktaki bebeklerin anneleri ve babalarıyla, avukatlarıyla görüşme şansı yok. Onların yoksa terörist başının hiç olmaması lazım. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Hele İstanbul seçimleri üzerinde bir süreç olarak bu işletiliyorsa, bunu hiç kabul edemeyiz. Bunu bir tuzak olarak görürüz. Bunun bir tuzak olduğunu da Cumhur İttifakımızın değerli ortaklarına çok açık yüreklilikle söyleriz. Apo’nun avukatlarıyla görüşmesi demek, Kandil’le, PYD, YPG, HDP ile görüşmesi demektir. Bilgi alışverişi yapması demektir ve oraları yönetmesi anlamına gelir. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade edemez.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Destici'nin konuşması

-Genel ve detaylar Haber-Kamera Gizem KARADAĞ ANKARA,(DHA) CHP'Lİ SOYER'DEN HONAZ'LI KİRAZ ÜRETİCİSİNE DESTEK SÖZÜ İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 Haziran'da seçimin tekrarlanacağı Denizli'nin Honaz ilçesini ziyaret etti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Soyer Türkiye'de yanlış tarım politikalarının uygulandığını belirterek, "Honaz'ın kirazını dünya markası yapacağız. Honaz'lı üretici kardeşim bilsin ki ürettiği kiraz asla elinde kalmayacak. Gerekirse İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz satın alacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2 Haziran'da seçimlerin yeniden yapılmasına karar verilen Denizli'nin Honaz ilçesini ziyaret ederek, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek'in düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İzmir Belediye Başkanı Soyer'i, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, CHP'li Honaz Belediye Başkan adayı Kepenek ve kalabalık partili grup karşıladı. Soyer'e İzmir CHP İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti. 2 Haziran'da yerel seçimlerin tekrarlanacağı ilçede halkla selamlaşarak sohbet eden Soyer, daha sonra iftar sofrasına oturdu.

'YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI BİZİ BU NOKTAYA GETİRDİ'

Yemeğin ardından hazırlanan platforma çıkarak halka hitap eden Soyer, Ege Bölgesi'nin dünyanın en bereketli topraklarına sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de yanlış tarım politikaları uygulandığını belirten Soyer, "Eskiden öğretmenlerimiz bize, 'Bu ülke kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir. Biz dünyanın tahıl ambarıyız' derlerdi. Biz de bununla gurur duyardık. Sonra ne oldu da biz samanı gübreyi ithal eden hale getirdik. Topraklar bereketini mi yitirdi? Sadece yanlış tarım politikaları bizi bu noktaya getirdi. Onun için biz yerelde tarımı ileriye götürebiliriz. Nereden biliyorum, Seferihisar'dan biliyorum, İzmir'den biliyorum" dedi. 'HONAZ'IN KİRAZINI DA DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ'

Dünyada en kaliteli kirazların yetiştiğini yerlerden birinin Honaz ilçesi olduğunu belirten Soyer, "Yüksel Kepenek Başkan seçildiğinde, Honaz İzmir'in bir ilçesi gibi olacak. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl Seferihisar'da mandalinayı bir dünya markası yaptıysak, Honaz'ın kirazını da dünya markası yapacağız. Honaz'lı üretici kardeşim bilsin ki ürettiği kiraz asla elinde kalmayacak. Gerekirse İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz satın alacağız" diye konuştu. Millet İttifakı Honaz Belediye Başkan adayı Kepenek ise, Soyer'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Birlikte üreteceğiz, birlikte paylaşacağız ve güzel günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in karşılanmasından detay

-Tunç Soyer'in vatandaşlarla selamlaşması

-Tunç Soyer'in iftar sofrasına oturması

-Tunç Soyer'in konuşma yapması

-Yüksel Kepenek'in konuşması

-Kalabalıktan detay Haber-Kamera: Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA) ŞAHİN: KEŞKE YSK TÜM SANDIKLARIN YENİDEN SAYILMASI KARARINI VERSEYDİ TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Keşke YSK seçimlerin yenilenmesi kararını vermeden önce bizim yapmış olduğumuz tüm sandıkların yeniden sayılması kararını verseydi. Çok daha kısa yoldan bu iş çözülürdü" dedi.

TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nın lokantada düzenlediği iftara katıldı. Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye siyasetinin önde gelen isimlerinin bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdiğini belirterek, "HDP’nin Genel Başkanı onlar eşbaşkan diyorlar onlardan biride olsaydı. Onlar davet edilmedi. Niye edilmedi? Çünkü bir türlü Türkiye partisi olmayı başaramadılar. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı görünümünden kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Arkalarını millete değil, PYD’ye, PKK’ya, YPG’ye dayamaktan bir türlü vazgeçmediler. Dileğimiz o ki onlar da terörle bir yere varılamayacağını anlarlar, Türkiye partisi olmaya karar verirler. O tablo içerisinde onların da olması Türkiye’ye zenginlik katacaktır. Türkiye’nin daha da güçlü olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

MAZBATASININ ALINMASINI ANLATTI

Türkiye’de ilk defa bir seçimin yenilenmediğine ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Mazbatasını almış olan belediye başkanı ilk defa mazbatası elinden alınarak seçimin yenilenmesi kararı verilmiyor. Bunu yaşayanlardan biride benim. 27 Mart 1994’te Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde bu kardeşinizde Fatih Belediye Başkanı seçilmişti. Mazbatamızı aldık, besmeleyi çektik, göreve başladık. 38’inci gün YSK, İstanbul’un Fatih, Beykoz ve o zaman İstanbul’a bağlı bir ilçe olan Yalova’da seçimleri iptal etti. Mazbatamızı ve mührümüzü geri aldılar. Biz YSK’ya böyle oldu diye bu kararı veren YSK’nın üyelerini çeteci diye itham etmedik. Asla aklımızdan böyle bir şey geçmedi, geçmez. Şimdi işte Artvin’in Yusufeli ilçesinde de seçimi Ak Parti'li Belediye Başkanı adayı kazanmıştı. CHP itiraz etti, mazbatası geri alındı. Şimdi 2 Haziran’da seçimler yenilenecek. Biz böyle bir karar verdi diye YSK’yı eleştirdik mi? Bu kararı verenler çete mensubu dedik mi? Bu son derece talihsiz, yakışıksız beyanlardır" diye konuştu.

Şahin, Fatih’te tekrarlanan seçimleri tekrar kazandığını belirterek, "Peki ne olmuştu sizin seçiminiz iptal edilirken, oyları mı çalmıştınız da seçimleri kazanmıştınız da o yüzden mi iptal oldu? Hayır. Müşterek oy pusulasında İşçi Partisi unutulmuş diye seçimler iptal edildi. Peki nasıl unutulabilir bir siyasi parti? O seçimler dolayısıyla YSK müşterek oy pusulalarını basma görevini ilçe seçim kurullarına vermişti. Dolayısıyla her ilçe seçim kurulu o ilçedeki müşterek oy pusulalarını bastı. Fatih, Beykoz ve Yalova’da ilçe seçim kurulu başkanları siyasi parti masasından o ilçede teşkilatı olan siyasi partilerin listesini istemiş. İşçi Partisi’nin de bu 3 ilçede teşkilatı yokmuş. Onlarda burada teşkilatı yoksa seçime giremez diye hükmetmişler. Halbuki bir siyasi parti Türkiye genelinde seçimlere girme hakkı elde ederse her yerde girer, teşkilatı olsun olmasın. Bir parti her ilçede teşkilatlanmak zorunda değildir. YSK itiraz üzerine madem ki bu 3 ilçede seçime girmemiştir İşçi Partisi haklıdır deyip seçimleri iptal etti. Bir hukukçu gözüyle bu doğru bir karardır. Çünkü seçimlere girme hakkı elde etmiş olan bir partiyi bir ilçede seçime sokmamazlık yapamazsınız. Ne oldu peki yenilendi de? 13 bin 500 oy farkıyla seçimi kazanmıştım. İşçi Partisi sadece 213 oy aldı. Neticeyi değiştirmez ama bir kural hatası yapılmıştır. Kural hatası sebebiyle YSK’da bu ilçelerde seçimi iptal etmişti" dedi.

'ŞİMDİ DE KURAL HATASI VAR'

Şahin kural hatası olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi de kural hatası var. Kural hatasının ötesinde bakın YSK Başkanı açıklama yaptı. 27 bin küsur oy farkıyla CHP adayı öndedir dedi. Sonra itiraz ettik. Bu 27 bin küsur oy farkı indi 13 bin küsura itiraz ettik. Yüzde 10’u sayıldı oyların. 15-16 bin oy Binali Yıldırım beye verilecekken, verilmiş daha doğrusu, hiç edilmiş. Buna çalındı diyorlar. Bunlar Binali beyin hanesinde gözükmüyor. İtiraz ettik de çıktı. Keşke YSK seçimlerin yenilenmesi kararını vermeden önce bizim yapmış olduğumuz tüm sandıkların yeniden sayılması kararını verseydi. Çok daha kısa yoldan bu iş çözülürdü. Ve ben inanıyorum ki, yüzde10’u sayıldığında 15 bin oyu heba olmuş olan Binali Yıldırım’ın hepsi yüzde 90’ı sayıldığında açık farkla seçimi kazanması muhtemeldir. Şu anda mağdur olmuş olan Binali Yıldırım beydir." 'BU HATA DÜZELTİLİYOR'

İstanbulluların yeniden sandığı gideceğini ve hatanın düzeltileceğini ifade eden Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnşallah bu mağduriyeti 23 Haziran’da İstanbullular düzelteceklerdir. Olay bu kadar açıktır. Bunu farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Birçok sandıkta AK Parti'li belediye başkan adayına 185 oy, belediye meclisine 184 oy, büyükşehir belediye başkan adayına 34 oy çıkıyor. İtiraz ediliyor, o da 185’e çıkıyor. Kaç tane var böyle. Kim yapıyor bunu? Birileri yapmış işte. Bunların kim olduğu aşağı yukarı tespit edildi. İstanbul Anadolu yakası Cumhuriyet Savcılığı bunların hepsini tespit etti, haklarında soruşturma açtı. Dolayısıyla şimdi bu hata düzeltiliyor. İstanbullular yeniden gidecekler sandığa ve bu hata düzeltilecek inşallah. Siyasi çekişmelerin olmamasını diliyorum. Bu normal bir prosedürdür. YSK’nın kararıdır. Herkesi bağlar. İstanbullular bir irade ortaya koyacaklardır daha önce de olduğu gibi. Bu irade nasıl tecelli ederse herkesin başının üzerine olacaktır.’’

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mehmet Ali Şahin'in konuşması Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) Kaymakçı: Türkiye ve AB göç krizinin çözülmesinde birlikte çalışıyor DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Günleri etkinlikleri kapsamında, Suriyeli çocuklarla bir araya geldiklerini belirterek, “Bugün Türkiye 3,7 milyon Suriyeli kardeşine ev sahipliği yapıyor. Türkiye ve AB göç krizinin çözülmesinde birlikte çalışıyor. Çocuklar geleceğimiz ve biz Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye’de en iyi şekilde eğitim görmesi için çaba gösteriyoruzö dedi.

Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Altındağ Belediyesi ve AB Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında, Suriyeli çocuklar için iftar programı düzenledi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleşen programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in yanı sıra AB ülkelerinin büyükelçileri katıldı.

'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN EN İYİ ŞEKİLDE EĞİTİM GÖRMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ'

İftar yemeği sonrasında konuşma yapan Faruk Kaymakcı, dayanışma ve paylaşmak için illa zengin olmak gerekmediğini belirterek, "Bugün, Türkiye 3,7 milyon Suriyeli kardeşine ev sahipliği yapıyor. Türkiye ve AB göç krizinin çözülmesinde birlikte çalışıyor. Bu akşam bu etkinliği Avrupa Günleri kapsamında yaptık. Suriyeli kardeşlerimizle, Suriyeli yetim çocuklarla bir araya gelmek istedik. Çocuklar geleceğimiz ve biz Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye’de en iyi şekilde eğitim görmesi için çaba gösteriyoruzö diye konuştu.

Çocuklara güzel bir gelecek temennisinde bulunan Kaymakçı, "İnşallah ülkenize en kısa zamanda dönebilirsiniz ama bu mümkün olmadığı gibi Türkiye’de evinizdesiniz. Geceye katılan büyükelçilik mensuplarını da teşekkür ediyorumö dedi. Kaymakcı ve AB ülkelerinin büyükelçileri, yemek sonrasında çocuklara pamuk şekeri dağıttı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaymakcı konuşma

Genel ve detaylar Haber-Kamera: Selen YALAZ / ANKARA,(DHA) Pink Martini Ankara'da konser verdi