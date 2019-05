DHA YURT BÜLTENİ - 21

TOKAT’ta, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında, Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyü yakınlarında yaşandı. Artova’dan Tokat il merkezine seyir halindeki Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP 022 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü polis memuru Kanber Demir ve yanındaki meslektaşı Selahattin Kaplan (27) olay yerinde yaşamını yitirirken, Yağmur Aksakallı (22) ve Esra Oruç (23) ise yaralandı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. TIR sürücüsü Emin Adıgüzel gözaltına alınırken, savcılık incelemesinin ardından polis memuru Kanber Demir ve Selahattin Kaplan'ın cansız bedenleri otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren polis memurlarının Yeşilyurt ilçesinde görevli oldukları öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen meslektaşları arkadaşlarının cenazelerin başlarında göz yaşı döktü. Kazanın ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Balcı üzgün olduklarını belirterek, polislerin izin saatinde kazanın meydana geldiğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAZBATASININ ALINMASINI ANLATTI

Türkiye’de ilk defa bir seçimin yenilenmediğine ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Mazbatasını almış olan belediye başkanı ilk defa mazbatası elinden alınarak seçimin yenilenmesi kararı verilmiyor. Bunu yaşayanlardan biride benim. 27 Mart 1994’te Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde bu kardeşinizde Fatih Belediye Başkanı seçilmişti. Mazbatamızı aldık, besmeleyi çektik, göreve başladık. 38’inci gün YSK, İstanbul’un Fatih, Beykoz ve o zaman İstanbul’a bağlı bir ilçe olan Yalova’da seçimleri iptal etti. Mazbatamızı ve mührümüzü geri aldılar. Biz YSK’ya böyle oldu diye bu kararı veren YSK’nın üyelerini çeteci diye itham etmedik. Asla aklımızdan böyle bir şey geçmedi, geçmez. Şimdi işte Artvin’in Yusufeli ilçesinde de seçimi Ak Parti'li Belediye Başkanı adayı kazanmıştı. CHP itiraz etti, mazbatası geri alındı. Şimdi 2 Haziran’da seçimler yenilenecek. Biz böyle bir karar verdi diye YSK’yı eleştirdik mi? Bu kararı verenler çete mensubu dedik mi? Bu son derece talihsiz, yakışıksız beyanlardır" diye konuştu.

Şahin, Fatih’te tekrarlanan seçimleri tekrar kazandığını belirterek, "Peki ne olmuştu sizin seçiminiz iptal edilirken, oyları mı çalmıştınız da seçimleri kazanmıştınız da o yüzden mi iptal oldu? Hayır. Müşterek oy pusulasında İşçi Partisi unutulmuş diye seçimler iptal edildi. Peki nasıl unutulabilir bir siyasi parti? O seçimler dolayısıyla YSK müşterek oy pusulalarını basma görevini ilçe seçim kurullarına vermişti. Dolayısıyla her ilçe seçim kurulu o ilçedeki müşterek oy pusulalarını bastı. Fatih, Beykoz ve Yalova’da ilçe seçim kurulu başkanları siyasi parti masasından o ilçede teşkilatı olan siyasi partilerin listesini istemiş. İşçi Partisi’nin de bu 3 ilçede teşkilatı yokmuş. Onlarda burada teşkilatı yoksa seçime giremez diye hükmetmişler. Halbuki bir siyasi parti Türkiye genelinde seçimlere girme hakkı elde ederse her yerde girer, teşkilatı olsun olmasın. Bir parti her ilçede teşkilatlanmak zorunda değildir. YSK itiraz üzerine madem ki bu 3 ilçede seçime girmemiştir İşçi Partisi haklıdır deyip seçimleri iptal etti. Bir hukukçu gözüyle bu doğru bir karardır. Çünkü seçimlere girme hakkı elde etmiş olan bir partiyi bir ilçede seçime sokmamazlık yapamazsınız. Ne oldu peki yenilendi de? 13 bin 500 oy farkıyla seçimi kazanmıştım. İşçi Partisi sadece 213 oy aldı. Neticeyi değiştirmez ama bir kural hatası yapılmıştır. Kural hatası sebebiyle YSK’da bu ilçelerde seçimi iptal etmişti" dedi.