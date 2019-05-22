DHA YURT BÜLTENİ - 21

2 POLİS YARALANDI Bu sırada sokaktan geçen E.H.’nin kullandığı 34 GY 1721 plakalı otomobil, şüpheliyi gözaltına alan ekibin, sokak üzerinde park halindeki polis aracına çarptı. Çarpmanın ardından aracıyla birlikte kaçmaya çalışan E.H.’ye, ‘dur’ ihtarında bulunuldu. Ancak durmayarak kaçan araç sürücüsü, polis memurları H.Y. ve Ş.K.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Polis memurlarına çarptıktan sonra da kaçmayı sürdüren otomobili durdurmak için polis ekipleri de peşinden gitti. Kavalamaca sırasında duvara çarpan otomobilin sürücüsü, bu kez yaya olarak kaçmaya devam etti. Takip eden polisler, önce havaya uyarı ateşe açarak şüpheliyi durdurmak istedi. Ancak E.H., kaçmaya devam edince, bacaklarından tabanca ile vurularak yakalandı. Olay sırasında mahalleliler ile polis ekipleri arasında bir süre gerginlik yaşandı. Olay, üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları ile bacağından vurularak yakalanan şüpheli E.H., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheli, 2 polis memuruna çarparak yaraladı. Kaçarken kaza yapınca araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan H.E., polis tarafından tabanca ile bacaklarından vurularak yakalandı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Kadıköy'de geçen hafta eşi N.Ç.'yi bacaklarından tabanca ile vurarak yaraladıktan sonra kaçan O.Ç.’nin ilçenin Hıdırağa Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı bilgisini aldı. Eve baskın düzenleyen polis, O.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, şarampole uçması sonucu Tuncay Altun (57) ve Sevda Acar (50) öldü, Ebru Yıldırım ile Şahin Değirmenci ise yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. Tuncay Altun yönetimindeki 31 B 3056 plakalı otomobil iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan Ebru Yıldırım'ın telefon ile durumu polis ve 112 Acil Sağlık'a bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi ile ambulans sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza yerinde ekiplerin yaptığı kontrolde Tuncay Altun ve Sevda Acar'ın öldüğü belirlendi. Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan Yıldırım, itfaiye erlerinin yardımıyla ambulansa taşınırken, aracın altında sıkışan Şahin Değirmenci'yi kurtarmak için ekipler, zamanla yarıştı. Polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışması sonucu baş kısmı otomobilin altında sıkışan Değirmenci, kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı kurtarma çalışmasının ardından çıkartılan Değirmenci, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Değirmenci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Altun ve Acar'ın cenazeleri Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Ters dönen otomobilin başındaki polisler

- Yaralı Ebru Yıldırım'ın sedye ile ambulansa taşınması

- Polislerin otların arasında kaza yerine yürüyüşü

- Ters dönen otomobilin altında sıkışan Şahin Değirmenci'yi kurtarmak için ekiplerin seferber olması

- Kurtarma çalışmalarından görüntü

- Yaralı Değirmenci'nin sedye ile kaza yerinden ambulansa taşınması

- Değirmenci'nin sağlık görevlisine "Ben iyi miyim?" sorması

- Sağlık görevlisinin Değirmenci'yi sakinleştirmeye çalışması

- Değirmenci'nin ambulansa konulması

- Ekiplerin ters dönen otomobili düzeltmeye çalışması

- Üzeri örtülü cesetler ve otomobilden genel görüntü

- Genel ve detay görüntüler