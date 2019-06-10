DHA YURT BÜLTENİ-21

Erzincan'da yıldırım düştü, çoban hayatını kaybetti ERZİNCAN'da hayvanları otlatan çoban Ali Davut (56), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı bağlı Koçyatağı köyü Çimen Dağı'nın Belli Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanakla birlikte yıldırım düştü. Çobanlardan Sidar Genç (27), saat 15.00 sıralarında, Davut ile birlikte çay içtiklerini, kendisinin bardakları topladığı sırada olayın yaşandığını söyleyerek " Ali Davut da koyunların yanındaydı. Aniden büyük bir ses ve ışık patlaması oldu. Koyunlar kaçışmaya başladı. Döndüğümde Ali Davut'u yerde gördüm. Yanına gittim vücudunda yanık ve parçalanma vardı. Hemen köye gelip haber verdim" dedi.

Sidar Genç'in haber vermesi üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri köye 4 kilometre uzaklıktaki Belli Yaylası'na çıktı. Haberi alan Davut'un yakınları gözyaşı döktü. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası Ali Davut'un cansız bedeni ambulansla hastane morguna götürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Koçyatağı köyü

-Ambulans ve jandarma aracları

-Ekiplerin dağa tırmanması

-Görgü tanığı çobanın açıklaması

-Olay yerinde ceset başında jandarma ve savcının incelemesi

-Yakınının ağlaması Haber-Kamera:Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ============================== MALATYA Yıldırım isabet eden ağaç alev topuna döndü, O ANLAR KAMERADA MALATYA'da, etkili olan yağışı cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki kavak ağacına yıldırımın düşme anını kaydetti. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış ile gözüken şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki kavak ağacına yıldırım düşmesini kaydetti. Yıldırımın düştüğü ağaç alev topuna dönüştü. hasar oluşurken, yaralanan olmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağanaktan görüntü

- Yıldırımın kavak ağacına düşme anı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ==================== Konya'da dolu yağışı etkili oldu KONYA'da kent merkezi ile Seydişehir ilçesindeki dolu yağışı etkili oldu.

Konya kent merkezinde başlayan dola yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren dolu, yerine yağmur yağışına bıraktı. Seydişehir ilçesindeki dolu yağışı ise adeta etrafı beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde ekili arazilere zarar verdi. Dolunun ardından devam eden yağmur ise bazı sokaklarda sele neden oldu.

Görüntü Dökümü

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-Yağıştan detay

-Genel ve detay Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR KONYA DHA)) ================================== Altınyayla'da şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle ilçede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yağış ayrıca ekili arazileri de olumsuz etkiledi. Görüntü Dökümü:

-İlçerden görüntü

-Dolu yağışı

-Sokaklarda oluşan dolu örtüsü Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA)- =========================== Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı MALATYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Gizem Kaya yönetimindeki 44 BJ 756 plakalı otomobil ile Mikail Karakuş yönetimindeki 44 PT 067 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobillerde sıkışan sürücüler Gizem Kaya ve Mikail Karakuş ile Sıdıka Göktürk, Ünal Dinçer ve Hüseyin Karaavcı yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralılardan, Gizem Kaya ile Sıdıka Göktürk ve Ünal Dinçer'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan ise yol, otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yaralılar

- Yaralıların sıkıştıkları yerden çıkarılmaları

- Ambulansa konulmaları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ============================= 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar etti ANTALYA'da bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan B.(32), 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan B., evde kimsenin olmadığı sırada kedisini dış kapının üst pervazına bağladığı iple astı. Akşam saatlerinde işten eve gelen Arif B., kapıyı açınca oğlunu asılı halde gördü. Baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede, Hakan B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.