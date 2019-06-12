DHA YURT BÜLTENİ -21 

Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihara kalkıştı Karaman'ın Ermenek ilçesinde Mehmet Ekiz (34), boşanmak isteyen eşi Tuğba Ekiz'i (25), 6 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bıçağı kendi göğsünün altına saplayan Ekiz, ağır yaralandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Aşçı Mehmet Ekiz, bir süredir baldızı Manolya Arzu Yeşil'in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz'in yanına gitti. İddiaya göre, Tuğba Ekiz, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bu sözler üzerine eline geçirdiği bıçağı, kızının gözleri önünde eşinin çeşitli yerlerine sapladı. Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı. Kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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----------------------- - Hastane dışından detay - Genel ve detay Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)) ================================= Ev sahibi olanlar mutluluk gözyaşı döktü Hatay'ın Altınözü ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yaptırılan 384 konuttan 322’si sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen kura çekiminde ismi çıkanlar ev sahibi olmanın sevinciyle gözyaşı döktü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonunda, TOKİ Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye geneli 500 bin konut projesi kapsamında Altınözü Toplu Konut Projesi’nin konut alma hakkı ve konut belirleme kura çekilişi noter eşliğinde gerçekleştirildi. Altınözü Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura çekim töreni düzenlendi. Karsu Mahallesi’nde yapımı devam eden 384 konutun, 322’sinin sahiplerini bulacağı kura çekimi öncesinde konuşan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, TOKİ’nin Altınözü’nde yaşanan konut sıkıntısının büyük bir bölümünü giderdiğini belirtti. Kaymakam Uygur, konutların bulunduğu bölgenin yeni bir mahalle olacağını ve mahallenin adının da Zeytindalı Mahallesi olarak belirlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından geçilen kura çekiminde ilk kurayı TOKİ Başkanlığı Proje Sorumlusu Murat Sırt ile Kaymakam Uygur birlikte çekti. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde 2+1 konut için başvuru yapan 214 kişiden 177’si ev sahibi olurken, 3+1 için başvuran 145 kişinin tamamı ev sahibi olma sevincini yaşadı. Kura çekimi sonrası 2 + 1 daire sahibi olan Necmettin - Şefika Aslan çifti gözyaşlarını tutamayarak çok mutlu olduklarını ifade etti. EV SAHİBİ OLDU, ŞEKER DAĞITTI

61 yaşında ev sahibi olduğunu dile getiren, ismini açıklamayan bir hak sahibi ise emeği geçen herkese teşekkür ederek çok mutlu olduğunu, devamını istediklerini ve kendileri gibi bir süre evsiz olduğunu söyledi. Hak sahibi ev sahibi olmanın sevinciyle kura törenine katılanlara şeker dağıttı. Yıllar önce akciğer kanserinden eşini kaybeden Ayşe Keçeli ise daha önce beş kez kura çekimine katıldığını ancak kendisine çıkmadığını belirterek yıllar sonra ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Askerdeki oğlunun adına kura çekimine katıldığını dile getiren Ahmet Dönmez ise emeği geçen herkese teşekkür ederek artık oğlunu evlendirebileceğini kaydetti. Dört yıl önce eşini kanserden kaybeden 28 yaşındaki iki çocuk annesi bir hak sahibi de kiradan kurtulacağı için çok sevindiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Kurada ev sahibi olan vatandaşınların mutluluk görüntüsü - Altınözü ilçesinde yapılan konutlardan genel görüntü - Salondan genel görüntüler - Kura çekiminden genel ve detay görüntüler - Kurada ev sahibi olan vatandaşlardan sevin görüntüleri - Ev sahibi olan vatandaşlarla röportajlar Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ALTINOZU (HATAY), (DHA) ==================================== İntihara kalkışan engelli genç kızı polis ikna etti Adıyaman'da zihinsel engelli Y.S. (20), 5 katlı binanın 4’nücü katındaki penceresine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Genç kızı polis ikna ederek indirdi. Olay, akşam saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katındaki pencereden sarkan engelli Y.S., atlayacağını söyledi. Genç kızı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, genç kızı polis 30 dakika süren çabayla ikna etti. Sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Y.S. tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Pencereden sarkması

- İtfaiyenin önlem alması

- Polisin ikna çabası

- Toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Çöp konteynerinden sıçrayan yangın, evin çatısını yaktı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sokaktaki çöp konteynerinde başlayan yangın, yakındaki eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki, Ekrem Tunç'a ait evinin önündeki sokakta bulunan çöp konteyneri, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Konteynerdeki plastiklerin de tutuşmasıyla yayılan yangın, önce Tunç'un bahçesindeki ağaçlara, ardından evine sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve belediye sulama tankeri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Evin çatısının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü Dökümü

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Yangın

Vatandaşların telaşı

Yangın hortumu getirilmesi

Sulama aracının yangına müdahalede bulunması

Söndürülen evin çatısında yapılan çalışmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/BİNGÖL,(DHA) ==================================== TIR’ın çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesinde TIR aracı, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü İsmail Arslan (37) hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Ahmet Özmen ise ağır yaralandı. Kaza, Emet-Çavdarhisar karayolunda meydana geldi. Ahmet Özmen (60) kullandığı 34 JJ 0067 plakalı TIR ile yol çalışması nedeniyle ayrılan yolda, karşı yönden gelen İsmail Arslan yönetimindeki 43 NR 712 kamyonetle çarpıştı. Kazada TIR’ın sürüklediği kamyonetteki sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet içerisinde sıkışan Arslan’ın cenazesi Emet Belediyesi itfaiyesi ve Emet Bor İşletmesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan TIR sürücüsü Ahmet Özmen ise ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü: -Kaza yeri ve ekipler -kaza yapan araçlar -Jandarma ve kurtarma ekipleri -Kaza genel görüntüler Haber-Kamera: Ercan KOLKU/EMET(Kütahya),(DHA)-