DHA YURT BÜLTENİ - 21

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Turgay İPEK - DOĞUBAYAZIT,(AĞRI),(DHA)

========================

Uzun far tartışması kanlı bitti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobilinin farını açık bırakıp, gittiği yol kenarındaki marketten çıkışta tartıştığı M.Y. (59) tarafından bıçakla yaralanan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz memuru Nimet Barik (52) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. M.Y., ertesi gün gittiği Menteşe ilçesindeki bir berber dükkanında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün (Pazartesi) saat 21.40'ta Yeniköy Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda başgardiyan olarak görev yapan Nimet Barik, otomobilini durdurarak yol üzerindeki bir markete girdi. Bir süre sonra karşı yönden otomobiliyle gelen M.Y., marketten çıkan Barik'e uzun farlarını neden açık bıraktığını sordu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinde bulunan bıçağı alan M.Y., Barik'i yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne ve kollarından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Barik, ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Barik, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli M.Y.'nin bugün saat 14.00 sıralarında, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'ndaki bir berberde olduğunu belirleyen polis, operasyon düzenledi. M.Y., traş olurken yakalandı. M.Y. kendisini gözaltına alan polislere "Bıçakla yaraladığım kişinin öldüğünü şimdi sizden öğrendim" dedi. M.Y., götürüldüğü Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi binasındaki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaşamını yitiren Nimet Barik'in cenazesi ise Köyceğiz'in Zeytinalanı Mahallesi'ndeki evinin önünde bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi.