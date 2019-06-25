DHA YURT BÜLTENİ - 21

MUĞLA'nın Fethiye Körfezi'nde denizin rengi, sarı ve yeşile döndü. Vatandaşlar tedirgin olurken, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol amaçlı sudan numune alındı. Fethiye'de son 2 gündür özellikle Çalış Plajı ve kordon boyunca deniz suyunun rengi, sarı ve yeşil karışımı halini aldı. Bazı vatandaşlar, sudaki bu değişiklik nedeniyle tedirgin oldu. Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, incelenmek üzere sudan numune aldı. Daha önce de aynı bölgeden alınan numunelerin sonuçlarının ise temiz çıktığı öğrenildi.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın; 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin katıldığı 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar zirai alan ile zeytinlik zarar gördü. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Körfezden görüntü

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE(Muğla),(DHA)

ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

GAZİANTEP'te küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, dün Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elinde cep telefonuyla yürüyen küçük çocuğu bir süre takip etti. Küçük çocuk, sağlık ocağı önünde durup cep telefonuyla oynamaya başladı. Bu sırada çocuğun yanına gelen şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı. Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin çocuğun elindeki telefonu çalması

Haber: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA)

SİVAS'TA İTFAİYE EKİPLERİ, ŞEHİR İÇİNDE İKİ YILAN YAKALADI

SİVAS'ta bir evin duvar boşluğuna ile okulun bahçesine giren 2 yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Kent merkezindeki Abdulvahabi Gazi Mahallesinde bir evin duvarında bulunan boşluğa yılan girdiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler aynı gün içerisinde bir yılan vakasına daha müdahale etti. Şeyhşamil Mahallesindeki bir okulun bahçesinde yılanı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalandıktan sonra doğaya bırakıldı.