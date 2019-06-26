DHA YURT BÜLTENİ - 21

Silahlı kavgada, yoldan geçen kişi vuruldu Malatya'da, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada, A.Ş.'nin av tüfeği ile açtığı ateş sonucu yoldan geçen Emre K., yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde bulunan bir kafede karşılaşan ve husumet olduğu iddia edilen A.Ş. ile İ.A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., yanındaki av tüfeğiyle İ.A.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen Emre K.'ya isabet etti. Bacağından yaralanan Emre K., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Emre K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan A.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Görüntü dökümü

-------------

- Olay yerinden detay

- Polis ekipleri

- Kapatılan sokak

- İsabet eden saçmalar

- Boş kartuş

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 94 MB Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

==================== Fethiye'de balıkçıların ağlarına 2 köpek balığı takıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, balıkçılar tarafından her biri 400 kilogram ağırlığında 'camgöz' cinsi 2 köpek balığı yakalandı. İki köpek balığı, araştırmalarda kullanılmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne götürüldü.

Fethiye'den bugün gece saatlerinde denize açılan 'Salih Reis - 1' isimli tekneden atılan ağlara, saat 05.00 sıralarında Kızılada açıklarında iki köpek balığı yakalandı. Balıkçılar, 2 saat boyunca, yakalanan balıkları tekneye almaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca tekneye bağlanan iki köpek balığı Fethiye Sahil Bandı'na getirildi. Her biri 400 kilogram ağırlığında, 3 metre boyundaki iki 'camgöz' cinsi köpek balığı vinç yardımıyla denizden karaya çıkartıldı. Çevredekiler o anları ilgiyle izleyip, cep telefonları ile görüntüledi. İki köpek balığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelen bir pick-up kamyonete yüklenerek götürüldü. Köpek balıklarının üniversitede araştırmalarda kullanılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Köpek balıklarının vinç yardımıyla denizden çıkartılması

-Köpek balıklarının kamyonete yüklenmesi Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) ==================== Eşinin ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasını istiyor Muğla'nın Ula ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Canlı'ya (33) çarpıp, ölümüne neden olan ve tutuklandıktan 4 ay sonra serbest bırakılan Nihat K.'nin (54) yargılanmasına devam edildi. Canlı'nın İzmit'te oturan ve boşanmalarına rağmen birlikte olduğu eski eşi Aysel Gelebek, "Üç çocuğum yetim kaldı. Eski eşim ve üç çocuğum için adalet istiyorum" diyerek sanığın yeniden tutuklanmasını istedi.

Ula'nın Sarayyanı mevkiinde, 8 Aralık 2018 tarihinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, ölen kişinin Erol Canlı olduğunu belirledi. Canlı'ya çarpıp ölümüne neden olan ve kaçan Nihat K., Menteşe ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklandı. Nihat K., hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Muğla 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen 8 Nisan'da görülen ikinci duruşmasında Nihat K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılanmasına devam edilen Nihat K., bugün üçüncü kez hakim karşına çıktı. Duruşmaya, ölen Erol Canlı'nın boşandığı eşi Aysel Gelebek ve sanık Nihat K.,'nin avukatları da katıldı. Duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 30 Eylül'e ertelendi.

'3 ÇOCUĞUM YETİM KALDI'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Aysel Gelebek, şöyle konuştu:

"Bir insanın ölümüne neden olan bir kişinin elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesini hazmedemiyorum. 3 çocuğum yetim kaldı. Eski eşim ve 3 çocuğum için adalet istiyorum. Çok zor bir süreç yaşıyorum. Kızım her gün 'Anne, babam gelecek mi' diye soruyor. Bu sorunun karşısında yavruma cevap veremiyorum. 28 yaşındayım ve kimseden maddi yardım istemiyorum. Şu an iş arıyorum ve birçok yere başvuruda bulundum. Evlatlarımı kimseye muhtaç etmek istemiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, çocuklarıma sahip çıkmak için geldi. Nefes aldığım sürece evlatlarımı kimse benden ayıramaz. Psikolojik olarak çok ağır süreç geçirdim. Ancak hala dimdik ayaktayım. Suçlunun ceza alması bir nebze olsun içimi rahatlatacak. Yavrularımın boynunun bükük kalmamasını istiyorum. Tek başıma mücadele ediyorum. Karşı tarafın avukatı 'Müvekkilinin cezaevi koşullarını kaldıramaz' diye savunma yapıyor. Çocuklarımın babası da toprağı kaldıramıyor" dedi.

Sanığın tutuklanmasını isteyen Gelebek, davadan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Aysel Gelebek 'in adliye binası bahçesindeki merdivenlerden yürümesi

-Aysel Gelebek 'in adliye binası önünde görüntüsü

-Aysel Gelebek ile röp. Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ====================== Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100'ncü yılı kutlandı ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100'üncü yıldönümü, törenle kutlandı.

Milli mücadele döneminde Atatürk'ün, Amasya'dan Sivas'a geçerken 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıl dönümü nedeniyle kutlama programı yapıldı. Program Gaziosmanpaşa Stadyumundan Cumhuriyet Meydanına kadar düzenlenen yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Toplaoğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

ATLI OKÇULAR İLGİ ODAĞI OLDU

Düzenlenen kortej yürüyüşünün önünde ise Tokat Atlı Okculuk Spor Kulübü sporcuları ise at üzerinde geleneksel kıyafetleri ile geçiş yaptı. Geleneksel kıyafetleri ile at üzerinde yürüyüşe katılan sporcular vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı.

"BÜYÜK İŞLER BAŞARABİLMENİN SIRRINI BU GEZİLERDE ARAMAK GEREK"

Cumhuriyet meydanında son bulan yürüyüşün ardından Atatürk anıtına Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Garnizon Komutanlığının çelenk sunumu yapıldı . Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuştu. Eroğlu, "Gazi Mustafa Kemal, ilki 26 Haziran 1919 olmak üzere Tokat’a toplam altı defa gelmistir. Aynı yıl 17 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde tekrar gelmistir. Bunun haricinde 1924, 1928 ve 1930 yıllarında da Cumhurbaşkanı iken yine şehrimize geldiğini biliyoruz. Bu ziyaretlerin ilk üçü aynı yıl gerçekleşiyor ve düşman işgalinin etkisiyle bitap düşen halkı yeniden motive etmek ve Milli Mücadele fitilini ateşlemek için ulaşımın zar zor yapıldığı türlü imkansızlıklar içerisinde gerçekleşiyor. Anadolu’nun birçok noktasına düzenlenen bu ziyaretler milli mücadele ruhunu besleyen en önemli unsurlardandır. Gazi Mustafa Kemal’in farklı zamanlarda gerçekleştirdiği yurt gezilerinin araştırılması, hem Kurtuluş Savaşı hem de Cumhuriyet döneminin daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Onun bu gezilerde verdiği mesajlar çok iyi bir şekilde algılanmalı ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde mutlaka aktarılmalıdır. Çok kısa bir zamanda cok büyük işler başarabilmenin sırrını bu gezilerde aramak gerek" diye konuştu.

Progrdü günün anlamını belirten şiirler okunurken, Cumhuriyet meydanında açılan Atatürk konulu resim sergisi gezildi.