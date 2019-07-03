DHA YURT BÜLTENİ - 21

ERUH'TA PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 3 ASKER YARALI SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

Eruh ilçesinin Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup terörist taciz ateşi açtı. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin, ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine takviye güvenlik görevlileri sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Siirt Devlet Hastanesi

Acil servis

güvenlik önlemi

Ambulansların gelişi

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Turhan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,(DHA) REDDETTİĞİ KIZI İLE GÖRÜŞMEK İSTEYEN KARISINI ÖLDÜRDÜ BURSA’nın Mudanya ilçesinde Filiz K.'yı (49), iddiaya göre bir yıl önce evden kaçan kızı ile görüşme istediği gerekçesiyle tartıştığı eşi Hamdi K. (54) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Hamdi K., olaydan sonra oğlunu arayıp "Gel anneni öldürdüm" dedi, ardından polise giderek teslim oldu.

Olay sabah Bursa’nın Mudanya İlçesi Halitpaşa Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce evden kaçan kızını iddiaya göre evlatlıktan reddeden Hamdi K., görüşmek istediğini belirten eşi Filiz K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamdi K., evde bulunan pompalı tüfekle eşine 3 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Filiz K., olay yerinde hayatını kaybederken, Hamdi K. oğlu B.K.’yı arayarak "Anneni öldürdüm, gel" dedi. Hamdi K., oğlu ile görüştükten sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Olay yerine giden polis, beraberinde sağlık ekipleriyle birlikte şüphelinin verdiği anahtarla eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Filiz K.’nın yaşamını yitirdiği saptandı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Filiz K.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Hamdi K.’nın emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cinayetin yaşandığı siteden görüntüler Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA) HATAY’DA BOĞULAN 2 KARDEŞ, ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden Mehmet Kılınç (67) ve kardeşi Mithat Kılınç (45), Adıyaman'da toprağa verildi.

Dörtyol sahilinde dün, sıcak havadan bunalan Mehmet ve kardeşi Mithat Kılınç, denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki kardeş, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Sahil güvenlik ekiplerince bulunup, kıyıya çıkarıldı. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 7 çocuk babası Mehmet ve 3 çocuk babası Mithat Kılınç’ın cansız bedenleri, yapılan otopsi sonrası memleketi Adıyaman'a getirildi.

Yeni Mezarlık Camii'nde, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kılınç kardeşler, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yeni Mezarlık Cami

- Dua edilmesi

- Helalık alınması

- Tabutların taşınması

- Mezara götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ İLE YOLDAN GEÇEN DOKTOR YARALANDI BİNGÖL'de, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Çakabay ile yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği diş doktoru Aslı Çetinkaya yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre 100. Yıl İlköğretim Okulu yakınlarında, bilinmeyen nedenle Mehmet Çakabay'a ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Çakabay ile bu sırada yolda yürüyen diş doktoru Aslı Çetinkaya yaralandı. Şüpheli kayıplara karışırken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te müdahale edilen yaralılardan durumu ağır olan diş doktoru Aslı Çetinkaya Elazığ'a sevk edildi. Polis, tabancayı ateşleyip kayıplara karışan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastaneden görüntü

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Aziz ÖNAL / BİNGÖL,(DHA) AFGANİSTANLI 13 KAÇAK GÖÇMENİ, 'İSTANBUL' DİYE KÖYDE BIRAKTILAR TÜRKİYE'ye yasa dışı yollara giren Afganistanlı 13 kaçak göçmen, 'İstanbul'a geldik' denilerek, Kırıkkale'nin Hasandede köyünde otobüsten indirildi. Jandarma, kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Köy muhtarı Hasan Özcan, bu olayın 3'üncü kez meydana geldiğini söyledi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen, çalışmak amacıyla Aksaray'dan İstanbul'a gitmeye karar verdi. Bunun için kimliğini bilmedikleri otobüs şoförüyle anlaşan kaçak göçmenler, dün yola çıktı. Kaçak göçmenler, gece saatlerinde, Kırıkkale'nin Hasandede köyü mevkisinde 'İstanbul'a geldik' denilerek, otobüsten indirildi. Daha sonra şoför otobüsüyle uzaklaştı. Köy sakinleri, kaçak göçmenlerin gece saatlerinde dolaştığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen ekipler, 13 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki sığınma evine götürüldü. Jandarma, olayın ardından kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Hasandede köyü muhtarı Hasan Özcan, bu olayın üçüncü kez yaşandığını söyleyerek, "İnşallah bu son olur. Buraya neden bırakıldığını biz de çözemedik. 3 kere üst üste olmasının tesadüf olmadığına biz kanaat getirdik. Sadece gördüğümüzü jandarmaya haber veriyoruz. Gece buraya bırakıyorlar. 'Burası İstanbul' deyip, bırakıp gidiyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mültecilerden detaylar

-Röp.

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) ELAZIĞ'DA KAÇAK KAZI YAPAN 4 KİŞİYE DRONE İLE SUÇÜSTÜ ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sedeftepe köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekiplerin yaptığı takip sonrası kazı alanına drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede 7 metre derinliğinde çukur kazdıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaçak kazı operasyonunun drone görüntüsü

Genel ve detay görüntüler Haber: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) BIÇAKLANDIĞI İHBARINI YAPAN KİŞİNİN KENDİNİ YARALADIĞI ÖĞRENİLDİ İZMİT'te 112 Acil'i arayarak bıçaklandığını söyleyen Sadık E.'nin kendisini yaraladığı ortaya çıktı.

Olay İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak bıçaklandığını söyleyen bir kişinin ihbarı üzerine polis ve acil sağlık ekipleri harekete geçti. Adrese gelen ekipler, bina kapısından içeriye giremeyince ihbarı yapan kişiye telefondan ulaşmak istedi. İhbarcının telefonu açmaması üzerine binadaki tüm zillere basan ekipler, apartmanın tüm dairelerini tek tek kontrol ederek bacağından yaralanan Sadık E.'yi buldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sadık E., daha sonra ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından hafif yaralanan ve ambulansa yürüyerek binen Sadık E., ambulansa giderken kendisine "Ne oldu?" diye soran komşusuna, "Yok, yok. Bir şey yok" diyerek cevap verdi. Sadık E.'nin psikolojik sorunları olduğu ve olay yerinde polislere verdiği ilk ifadede kendi kendini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.