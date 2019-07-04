DHA YURT BÜLTENİ - 21

Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 3 asker yaralı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracının takla atması sonucu 3 asker aralandı.

Kaza, Akyazı Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 54 JAA 143 plakalı jandarma aracı, 16 N 4482 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma aracından çıkarılan yaralı 3 asker, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçların enkazı

-Detay Haber-Kamera: Alaattin ONUR(Kocaeli),(DHA) ==================== Marangoz atölyesinde korkutan yangın Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından bitişikteki diğer işyerlerine sıçramadan güçlükle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Nazili Sanayi Sitesi E-2 Blokta bulunan, Muhammet Efeoğlu'na ait marangoz atölyesinde bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Merdiven altından başlayan yangında, alevlerin kısa sürede tüm atölyeyi sarması korku yarattı. Atölye sahibi Efeoğlu ve sanayi sitesindeki diğer işyerlerinin çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda bitişikteki diğer işyerlerine sıçramadan güçlükle söndürdü. Atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan marangoz atölyesinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Yanan atölyenin içerden ve dışarıdan görüntü Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) ================== Vosvos tutkunları Ordu'da buluştu Ordu'da bu yıl 15’incisi düzenlenen 'Vosvos Şenliği'ne katılan bu aracın tutkunları, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Argonot efsanesinin yaşandığı Yason Burnu Yarımadası'nda toplandı.

Ordu'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Vosvos Şenliği için Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde program düzenlendi. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vosvosçuların obalar şehri Ordu’nun tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, "Ülkemizin dört bir yanından gelen vosvos severleri bağrımıza bastık. Rengârenk vosvoslarla Ordu’muzun şelalelerine, yaylalarına, obalarına, kanyonlarına, denizine güzellik kattınız. Bunun için size özellikle teşekkür ediyorum. Sizi güzel Ünye’mizde ağırlamaya çalıştık. Bizim sadece Altınordu’muz değil Ünye’miz, Aybastı’mız, Çaybaşı’mız ve tüm ilçelerimiz sizin için kamp yeridir. İstediğiniz her yerde kamplarınızı yapabilirsiniz. Bizim için çok özelsiniz. Hiçbir şekilde çekinmeden istediğiniz her yerde kampınızı düzenleyebilirsiniz. Bu kamplarda bütün streslerinizi atabilirsiniz. Turizm elçisi olarak bu güzellikleri bütün dünyaya yaymalıyız. Ordu Bergama gibi Efes gibi tarihi güzellikleri olan bir şehirdir. Buradaki tarihi eserler turizme büyük hizmetler sunuyor. Tarihin ezberini bozacağız" dedi.

Ordu Vosvos Kulübü Derneği Başkanı Şükrü Odabaş ise "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çınarsuyu’nu en güzel şekilde halka açıp karavanların, vosvoscuların, bisikletçilerin uğrak alanı olan bir yer haline gelmesini istiyorum. Sizlere hizmet edebildiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

Vosvos tutkunları belediyenin önündeki programın ardından Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Argonot efsanesinin yaşandığı Yason Burnu Yarımadası'nda toplandı.

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Belediye önünde toplanmaları

Başkan Hilmi Güler'İn konuşması

Vosvos detayları Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK ORDU,(DHA) ================= Tekirdağ'da zıpkınla balık avlamak için yarışıyorlar Tekirdağ'da düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular, zıpkınla balık avlamak için kıyasıya mücadele veriyor.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde bulunan Balıkçı Barınağı Meydanı'nda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Dün açılışı gerçekleştirilen yarışmaya katılan 16 yarışmacı bireysel zıpkınla balık avlayarak, kovalarını balıklarla doldurdular. Ardından sporcular çuvallar içerisinde avladıkları balıklar, tartıda tartılarak aldıkları puanlara göre belirlenecek.

Türkiye Sualtı Federasyonu Spor Koordinatörü İrfan Kara, "Bu müsabakanın en büyük önemi eleme müsabakalarına katılan 140 tane sporcu içerisinde en iyi 16 sporcumuz buraya seçildi. Bu 16 sporcu içerisinde 2 gün sürecek olan yarışmalar sonunda Sinop'ta 20 Temmuz'da yapılacak olan aday milli takım kampına 8 sporcu davet edilecek ve 5-9 Eylül tarihleri arasında Danimarka'da gerçekleştirilecek olan Zıpkınla Balık Avı Avrupa Şampiyonası'nda 8 seçeceğimiz sporcular içinde Milli Takıma seçilecek sporcular içerisinde en iyi 4 sporcuyu buradan müsabakaya götüreceğiz. 4 saatin sonunda karaya geliyorlar, buldukları balıkları tartma işleminin sonunda alacakları puanlara göre genel sıralama belli olacak" dedi.

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- Sandallardan detaylar

- Sporcuların dalışları

- Avlanan balıklar

- Zıpkınlardan detaylar

- İrfan Kara ile röp.

- Genel detaylar Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ================= Down sendromlu Seher'in gelinlik hayali gerçekleşti MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde esnaflık yapan İrfan Güçlü, evlerindeki tül perdeleri keserek gelinlik yapan down sendromu kızı Seher Güçlü'nün (24) gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için düğün yaptı.

Ortaca'da bisiklet tamirciliği yapan İrfan Güçlü, kızı Seher'in çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu gelinlik giyme arzusunu gerçekleştirerek, bir düğün salonunda, bin 500 kişinin katıldığı bir düğün yaptı. Genç kızın eğitim gördüğü özel eğitim merkezince kına eğlencesi düzenlenirken, balo ise baba Güçlü tarafından yapıldı. Kınada bindallı, baloda ise gelinlik giyen Seher'in düğün eğlencesinde, gelin konvoyu, takı ve gelin alma merasimi de yapıldı.

MHP'li Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, MHP Ortaca İlçe Başkanı Kaan Çakır, Seher Güçlü'nün eğitim gördüğü özel eğitim kurumunun müdürü Eylem Tan ve çok sayıda davetlinin katıldığı baloda, anne Emine Güçlü, kız kardeşi Eylül Güçlü başta olmak üzere davetliler duygu dolu anlar yaşadı.

Kızının hayalini gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten İrfan Güçlü, "Seher gelinlik giymeyi çok istiyordu. Aynı gerçek bir düğün gibi oldu. Davetiye dağıtmadık, evlere gidip söyledik, telefonla haber verdik. Baloda yaklaşık bin 500 kişi vardı, çok kalabalıktı. Kızımın hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Kızım çok mutlu oldu. Gelin arabası istedi, onu da yaptık. Ben dahil herkes ağladı" dedi.

Seher Güçlü'nün eğitim gördüğü özel eğitim kurumunun Müdürü Eylem Tan ise, "Elimizde büyüyen Seher'imizin düğünü vardı. Bu bildiğimiz düğünlerden farklı bir düğün oldu. Seher'in babası İrfan ağabeyimiz ve annesi, kızlarının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadılar. Bildiğimiz düğünlerden hiç eksiği olmayan tek kişilik bir düğün tertip ettiler. Bize de renk katmak, kızımızın yanında olmak düştü" diye konuştu.