HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 21

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 00:51 | Son Güncelleme

TURGUTLU'DA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde hareket halindeki bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, park halindeki otomobilde bulunan iki kardeşten Ahmet Özen (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Gökçe Özen (21) ise ağır yaralandı.

TURGUTLU'DA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde hareket halindeki bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, park halindeki otomobilde bulunan iki kardeşten Ahmet Özen (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Gökçe Özen (21) ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Sulu Sokak üzerinde meydana geldi. Gökçe Özen ve kardeşi Ahmet Özen bir marketin önündeki araçlarında oturdukları sırada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Aracın içerisindebulunan Ahmet Özen ve Gökçe Özen ağır yaralandı. Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Özen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan Gökçe Özen ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevrekilerin de ifadesine başvurdu. Ahmet Özen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Olay yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA)

DİYARBAKIR’DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA

DİYARBAKIR’da sokak ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.
Olay, gece saatlerinde Kayapınar mahallesinde meydana geldi. 231'inci sokakta karşılaşan iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen taraflar tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı iş yerleri kurşunlara hedef olup, zarar gördü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlatırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Olay yerinden detaylar
Polis ekiplerinin inceleme yapması
Yerdeki kurşunlar
İşyerlerinin zarar görmesi
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,(DHA)

ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ 10 GENÇ MAĞARADAN KURTARILDI

ADANA'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na girip, hava kararınca mahsur kalan Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, iddiaya göre bir ödev için akşam saatlerinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na video çekmeye girdi. Hava kararınca dönüş yolunu bulmakta zorlanan gençler, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan gençleri yaklaşık bir saatte kurtardı. Gençlerden birinin dizinden hafif şekilde yaralandığı, diğerlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Gençlerin ağaçlık alandan gelişi grup grup gelmesi
- Araçlarının yanına giden gençler
- Bir gencin, soru sorun basın mensubuna tepki göstermesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL / KOZAN(Adana),(DHA)

TATİLE ÇIKAN AİLENİN EVİ YANDI

İZMİT'te, tatile çıkan bir ailenin evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Gece saatlerinde İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda 3 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. Tatil için Aydın'da olan Yasin Ördem ve ailesinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen hedenle çıkan yangın kısa sürede bütün evi sardı. Daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yerinden görüntüler
- İtfaiyenin çalışmaları
- Detay

Haber-kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

Seferihisar'da orman yangını (4)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında kaç hektarlık alanın zarar gördüğü yarın yapılacak olan incelemelerin ardından belirlencek.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)
====================================

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!
Kütahya'da azot fabrikasındaki patlamaKütahya'da azot fabrikasındaki patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korku dolu anlar! Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Adana'da 9 kişilik grup mağarada mahsur kaldı

9 kişi mağarada mahsur kaldı

Almanya'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"

Almanya'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"

Kütahya'da azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ankara'da kafa kafaya facia: 3 ölü

Kafa kafaya facia! Ölüler var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.