DHA YURT BÜLTENİ - 21

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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 02:16 | Son Güncelleme

ÇUKURCA'DA KÖYDE VURULAN ANNE ÖLDÜ, OĞLU İSE AĞIR YARALANDI HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bir kadın ile 14 yaşındaki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu.

ÇUKURCA'DA KÖYDE VURULAN ANNE ÖLDÜ, OĞLU İSE AĞIR YARALANDI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bir kadın ile 14 yaşındaki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Çiçek (62) kurtarılamazken, oğlu Muhammed Çiçek (14) tedavi altına alındı.
Olay akşam saatlerinde Çukurca ilçesine bağlı Cevizli Köyü'nde meydana geldi. 9 çocuk annesi Ayşe Çiçek ile oğlu Muhammed Çiçek, köy ortasında silahla vurulmuş halde bulundu. Köy sakinlerinin yardımı ile Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Çiçek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Çiçek’nin cenazesi Çukurca Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaralı olarak bulunan ve durumu ağır olan Muhammed Çiçek ise Van'a sevk edildi.
Ayşe Çiçek'in cenazesi otoposi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma anne ile oğlunun vurulması ile ilglii soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hastane acil servisi önünden görüntüler

Haber: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

KAZANIN ŞOKUNU ATLATAMAYINCA, OTOMOBİLDEN ÇIKMAK İSTEMEDİ

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan yolcu konumundaki kadın, şoka girmesi nedeniyle otomobilden çıkmak istemedi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren uğraşları sonucu yaralı kadın araçtan çıkarıldı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü B. idaresindeki 20 UA 721 plakalı otomobil, Kelekçi Yolu Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Takla atan otomobil, yan yatarak durabildi. Otomobildeki sürücü Şükrü B. ile yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralıları çıkartmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü Şükrü B. itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kazanın ardından şoka giren otomobildeki yaralı kadın ise araçtan çıkmak istemedi. Çığlık atan ve ağlayan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen sakinleştirilemedi. Daha sonra ise baygınlık geçiren yaralı kadın, otomobilin içerisine giren itfaiye ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerinden detay
-İtfaiye ekiplerinin sürücüyü çıkarması
-Şok geçiren kadın yolcudan görüntüler
-Ekiplerin yaralı kadını otomobilden çıkarmak için ikna etmeye çalışması
-Baygınlık geçiren yaralıdan görüntü
-Ekiplerin yaralı kadını çıkarması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı (2)
ASKERİ KONVOY AKÇAKALEYE ULAŞTI

Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri arasında Akçakale’ye gelen konvoy 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı'na konuşlandı. Konvoyun ilçeye gelişi sırasında bazı vatandaşlar askerlere alkışlarla destek verip, sevgi gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Askeri konvoyun akçakaleye gelişi
-Güvenlik önlemler-
-Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Hadi KURT / ŞANLIURFA,(DHA)
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