DHA YURT BÜLTENİ - 21

Eski eşinin, öldürdüğü kişiyi bahçesine gömdüğünü ihbar etti KIRIKKALE'de, bir kadın, eski eşinin bir kişiyi öldürüp oturduğu evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polisin nezaretinde bahçede yapılan kazıda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgiil soruşturma başlatıldı. Kent merkezi Yuva Mahallesi'nde oturan yabancı uyruklu bir kadın, polisi arayıp, eski eşinin bir kişiyi öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, evin bahçesinde kepçeyle arama çalışması başlattı. Yapılan kazı sonucunda bahçede gömülü erkek cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı ihbar eden kadının eşi ve öldürülen kişinin de yabancı uyrukylu olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri inceleme ekipleri

- Olayın yaşandığı yer

- Genel ve detay Haber: Hasan AKYILDIZ - Kamera: KIRIKKALE, (DHA)

=============== İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çadpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Ovakent - Ödemiş Karayolu'nda meydana geldi. Ovakent yönünden Ödemiş istikametine doğru seyir halinde olan Ferhat Çoban (25) yönetimindeki 35 NT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem Oryaşın (70) yönetimindeki 09 RD 891 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, AKS ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki aracın sürücüleri Ferhat Çoban ve Ekrem Oryaşın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Oyaşın'ın kullandığı araçtaki eşi Nedime Oryaşın (70) ise ağır yaralandı. Nedime Oryaşın, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Oryaşın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hurda yığınına dönüşen otomobiller ise AKS ekiplerinin çalışmasıyla birbirinden ayrıldı. Araçların çekilmesitrafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.