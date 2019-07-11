DHA YURT BÜLTENİ - 21

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde beton mikserinin çarptığı Amine Göktürk (44), olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde özel bir firmaya ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KB 435 plakalı beton mikseri hareket halindeyken, 5 çocuk annesi Amine Göktürk'e çarptı. Kazada, Göktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Mahallelinin tepki gösterdiği kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise yaşamını yitiren Amine Göktürk'ün cenazesini otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürdü. Beton mikserinin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, olay yerine gelen Göktürk'ün yakınları sinir krizi geçirdikleri gözlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Malkara - Tekirdağ karayolunun i Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malkara'dan Tekirdağ istikametine giden Hüseyin Erciyestepe (61) yönetimindeki 34 FU 1020 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Cemal Yosma (51) yönetimindeki 06 MGK 70 plakalı otomobil sürücüsü de ters şeritten gelen cipe çarpmamak için manevra yapınca, karayolun karşı şeridine geçerek karşı yönden gelen Bahri Özden yönetimindeki 34 SB 0358 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bahri Özden'in kullandığı otomobil motor kısmından alev aldı. Alevlere çevreden geçen vatandaşlar müdahale ederken olay yerine sağlık. itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bahri Özden, çıkarılırken, yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkiinde meydana geldi. Gebze'de fabrikadan yüklenen demirleri Karabük'e götüren İsa Kumlar idaresindeki 34 JU 4106 plakalı TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Korutepe Tüneli'ni geçtiği sırada yoldaki başka bir şoförün işaret etmesi sayesinde dorsedeki yangını fark eden sürücü İsa Kumlar, aracı 1 kilometre ilerideki dinlenme tesisinde durdurarak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, TIR'ın dorsesindeki yangını büyümeden söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Olay yerine ambulans polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin gelişi -Yanan otomobili itfaiye ekiplerinin söndürmesi -Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi -Yaralıların ambulanslara alınması -Kazaya karışan araçlar -Sürücüler Cemal Yosma ile Hüseyin Erciyestepe'nin kazayı anlatması -Kaza yeri ve çevreden detay

Kazada sürücüler, Hüseyin Erciyestepe, Cemal Yosma, Bahri Özden ile birlikte araçlarda bulunan Murat Gümüşçayır (41), Ercan Yosma (19), Nurten Erciyestepe yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bahri Özden, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangının, fabrikada üretim bandından çıktıktan hemen sonra TIR'a yüklenen demirlerin sıcaklığından dolayı dorsedeki ahşap kaplamaların tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. İtfaiye tarafından demirlerin soğutulmasının ardından TIR yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yanan TIR'dan görüntüler

- İtfaiyenin çalışmaları

- TIR sürücüsü İsa Kumlar ile röp

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Tokat'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu

TOKAT'ın Niksar ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Akşam saatlerinde Niksar ilçe merkezinde rüzgar etkisini artırdı. Hızı zaman zaman 75 kilometreye çıkan şiddetli fırtına çok sayıda binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Bahçelievler Mahallesi ve Melih Gazi Mahallesinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. İlçede bir çok noktada ise fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan belediye ekiplerinin çalışma başlattığı belirterek , "Ekiplerimiz ağaçların devrilmesiyle kapanan yolları açmak için gayret gösteriyorlar. Önceliğimiz can güvenliğini tehlikeye sokan yerlerde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Burada bizi sevindiren tek nokta can kaybı yaşanmaması" dedi.