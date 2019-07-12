DHA YURT BÜLTENİ - 21

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

Kaza yeri

Yaralı Servet Balcı’ya kalp masajı yapılması

Yaralı çocuğa ekiplerinin müdahalesi

Yaralının ambulansa alınması

Sürücü Burhan K.’ya alkol testi yapılması

Sürücünün ekip aracına götürülmesi

Bir vatandaşın sürücü Burhan K.’ya tepki göstermesi

Aracın çekici ile kaza yerinden kaldırılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Kaza yapan otomobil ortadan ikiye bölündü: 3 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bir otomobilin ortadan ikiye bölündüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Veziroğlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan İstanbul yönüne giden Rahmi Çeliker (45) yönetimindeki 09 AE 917 plakalı otomobil, önce karşı yönden gelen Oğuz Karayılan (40) yönetimindeki 06 BEM 724 plakalı otomobile, ardından karşı yönden gelen Hakan Etleç (45) yönetiminki 48 NL 765 plakalı otomobile çarptı. Çeliker'in kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Aracın motor kısmı yolun ortasında kalırken, bagaj kısmı bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Rahmi Çeliker, eşi Hediye Çeliker (48) ve Oğuz Karayılan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan, kaza nedeniyle İstanbul-Manisa Kara Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAYI ANLATTI

Kazadan yara almadan kurtulan araç sürücüsü Hakan Etleç, kaza sonrası büyük bir şok yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Ben İstanbul yolundan Manisa'ya yoluna doğru gidiyordum. Veziroğlu kavşağını geçtikten sonra karşıdan bir araç hızla bizim bulunduğumuz şeride geçti. İlk olarak aynı şeritte gittiğim araca sonra da benim kullandığım araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 09 plakalı araç ortadan ikiye bölündü. Çok şükür bende bir şey yok ama diğer arkadaşlar biraz yaralandı. Allah hepsinin yardımcısı olsunö

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Ortadan ikiye bölünen araçtan görüntü

- Araç sürücüsü Hakan Etleç ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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