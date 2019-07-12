DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bodrum'da, otluk ve makilik alanda yangın (ek)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde Gürece Mahallesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yaklaşık 35 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla) DHA
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Kazada kalbi duran çocuk hayata döndürüldü
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Servet Balcı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza yerinde kalbi duran çocuk sağlık ekiplerince hayata döndürüldü.
Kaza akşam saatlerinde Ereğli-Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Burhan K.(50) yönetimindeki 67 SA 096 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Servet Balcı’ya çarptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Servet Balcı’ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerinde kalbi duran Servet Balcı’nın kalbi ambulansta çalıştırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Servet Balcı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Burhan K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
Kaza yeri
Yaralı Servet Balcı’ya kalp masajı yapılması
Yaralı çocuğa ekiplerinin müdahalesi
Yaralının ambulansa alınması
Sürücü Burhan K.’ya alkol testi yapılması
Sürücünün ekip aracına götürülmesi
Bir vatandaşın sürücü Burhan K.’ya tepki göstermesi
Aracın çekici ile kaza yerinden kaldırılması
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
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Kaza yapan otomobil ortadan ikiye bölündü: 3 yaralı
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bir otomobilin ortadan ikiye bölündüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Veziroğlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan İstanbul yönüne giden Rahmi Çeliker (45) yönetimindeki 09 AE 917 plakalı otomobil, önce karşı yönden gelen Oğuz Karayılan (40) yönetimindeki 06 BEM 724 plakalı otomobile, ardından karşı yönden gelen Hakan Etleç (45) yönetiminki 48 NL 765 plakalı otomobile çarptı. Çeliker'in kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Aracın motor kısmı yolun ortasında kalırken, bagaj kısmı bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Rahmi Çeliker, eşi Hediye Çeliker (48) ve Oğuz Karayılan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan, kaza nedeniyle İstanbul-Manisa Kara Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAYI ANLATTI
Kazadan yara almadan kurtulan araç sürücüsü Hakan Etleç, kaza sonrası büyük bir şok yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:
"Ben İstanbul yolundan Manisa'ya yoluna doğru gidiyordum. Veziroğlu kavşağını geçtikten sonra karşıdan bir araç hızla bizim bulunduğumuz şeride geçti. İlk olarak aynı şeritte gittiğim araca sonra da benim kullandığım araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 09 plakalı araç ortadan ikiye bölündü. Çok şükür bende bir şey yok ama diğer arkadaşlar biraz yaralandı. Allah hepsinin yardımcısı olsunö
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kazaya karışan araçlardan görüntü
- Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü
- Ortadan ikiye bölünen araçtan görüntü
- Araç sürücüsü Hakan Etleç ile röp.
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)
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