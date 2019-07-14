DHA YURT BÜLTENİ - 21

SİVAS'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza saat 22.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Ağrı’dan, Bursa istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü belirlenemeyen 05 AY 852 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ağır hasar alan otomobil refüje savruldu. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Araçta sıkışan kişiler itfaiye ekipleri çalışmasıyla çıkarıldı. Otobüs yolcuları ise olay yerine gönderilen bir başka otobüse sevk edildi. Kaza yerinde inceleme başlatıldı.

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Ters rüzgara kapılan paraşütçü metrelerce yüksekten düşerek öldü

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yamaç paraşütü ile eğitim uçuşu yapan Ali Haydar Paksoy (41), havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgar nedeniyle metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Paksoy'un düşme anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ali Haydar Paksoy, bugün saat 17.00 sıralarında eğitim uçuşu için Çökelez Dağı'ndan paraşütüyle atlayış yaptı. Paksoy, atlayış yaptıktan kısa bir süre sonra ters hava akımına kapılması sonucu paraşütün kontrolünü kaybetti. Paksoy, metrelerce yükseklikten sert bir şekilde yere çarptı. Paksoy'un paraşütünün düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Paksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden paraşüt pilotunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Hayatını kaybeden paraşüt pilotunun düşme anı ise, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı, Görüntüde, paraşütünün hakimiyetini kaybeden Paksoy'un sert bir şekilde yere çarpması yer alıyor.