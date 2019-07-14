DHA YURT BÜLTENİ - 21

Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
SİVAS'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Ağrı’dan, Bursa istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü belirlenemeyen 05 AY 852 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ağır hasar alan otomobil refüje savruldu. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Araçta sıkışan kişiler itfaiye ekipleri çalışmasıyla çıkarıldı. Otobüs yolcuları ise olay yerine gönderilen bir başka otobüse sevk edildi. Kaza yerinde inceleme başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntüler
-Araçların görüntüleri
-Ekiplerin çalışmaları
Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)
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Ters rüzgara kapılan paraşütçü metrelerce yüksekten düşerek öldü
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yamaç paraşütü ile eğitim uçuşu yapan Ali Haydar Paksoy (41), havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgar nedeniyle metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Paksoy'un düşme anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ali Haydar Paksoy, bugün saat 17.00 sıralarında eğitim uçuşu için Çökelez Dağı'ndan paraşütüyle atlayış yaptı. Paksoy, atlayış yaptıktan kısa bir süre sonra ters hava akımına kapılması sonucu paraşütün kontrolünü kaybetti. Paksoy, metrelerce yükseklikten sert bir şekilde yere çarptı. Paksoy'un paraşütünün düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Paksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden paraşüt pilotunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI
Hayatını kaybeden paraşüt pilotunun düşme anı ise, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı, Görüntüde, paraşütünün hakimiyetini kaybeden Paksoy'un sert bir şekilde yere çarpması yer alıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Paksoy'un paraşütle yere düşmesi
-Paksoy'un önceki uçuşlarından arşiv görüntü
Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
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'Drift' yapan otomobil nedeniyle minibüs tarlaya savruldu: 1 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yanından geçen otomobilin 'drift' yapması sonucu araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı minibüs, kontroldan çıkarak tarlaya savruldu. Minibüsün sürücü Halil İbrahim Aydın'ın (26) yaralandığı kazaya nerden olan drift yapan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında, Bursa- Ankara yolu Yenice köprülü kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Halil İbrahim Aydın yönetimindeki 16 ADH 293 plakalı minibüs, iddiaya göre yanından geçen otomobil 'drift' yaparken araca çarpmamaya çalıştı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Aydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydın ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Halil İbrahim Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi
-Detaylar
Süre: 00.59 boyut: 112 MB
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
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Motosikletin çarptığı küçük kız ağır yaralandı
ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde motosikletin çarptığı Elif Nur Kaya(6) ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Elif Nur Kaya’ya plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarparak kaçtı. Kazada yaralanan Kaya, görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdehalesinin ardından küçük çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavisi devam eden küçük kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Ambulansın gelişi
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB
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