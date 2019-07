DHA YURT BÜLTENİ-21

Samsun'a şehit ateşi düştü

BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un acı haberi memleketi Samsun'un Asarcık ilçesindeki ailesine ulaştı.

Bitlis'te, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında saat 14.30 sıralarında, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Bitlis Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca, PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Binbaşı'nın Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki ailesine acı haberi verildi.

ŞEHİT BABASI: BU VATAN İÇİN ÖLÜNMEDİKÇE BU VATAN VAR OLMAZ

Bitlis’te teröristlerin roketli saldırısı sonucunda yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un(48) Samsun’un Asarcık ilçesi Armutlu mahallesindeki baba evine acı haberi alan yakınları taziyede bulunmak için geldi. Şehidin baba evi ile mahallede bulunan evlere ve mahallenin camisinin minaresine Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası emekli Astsubay Rüştü Akkuş ve şehit annesi Saniye Akkuş taziyeleri kabul etti. Şehidin evinin önüne bir masa konularak üzerine fotoğrafları ve asker şapkası yerleştirildi. Acılı baba Rüştü Akkuş oğlunun en son bir yıl önce memleketine geldiğini ve en son o zaman gördüğünü söyleyerek, “Bu vatan için ölünmedikçe bu vatan var olmaz. En son oğlumu bir yıl önce gördüm ama her gün telefonda konuşuyorduk. Her akşam beni arıyordu, oğlum bana çok düşkündü. En son telefonla dün gece konuştum. Bana halimi hatırımı sordu. Oğullarım için her gün dua ediyordum. Vatan sağ olsun" dedi.