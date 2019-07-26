DHA YURT BÜLTENİ-21

Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankart taşıyan kişi, uyuşturucuyla yakalandı SAMSUN'da, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen Hacı Ali Bahar'ın (24) cenazesinde ailesi ve yakınlarınca uyuşturucu maddeye karşı pankartlar açıp tepki gösterenler arasında yer alan A.Y. (36), polis tarafından üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. A.Y. ifadesinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Bahar'a uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Seyit Ahmet C. ise tutuklandı.

Olay, 20 Temmuz'da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ali Bahar, arkadaşlarıyla birlikte metruk binaya girip iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandı. Sabah binaya gelen başka bir arkadaşı Bahar'ın cansız bedenini buldu ve polise haber verdi. Bahar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İlk belirlemelere göre Bahar'ın kanında aşırı dozda uyuşturucu maddeye rastlandı.

UYUŞTURUCUYA CENAZEDE PANKARTLI TEPKİ

Pazarcılık yapan Hacı Ali Bahar'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Bahar'ın ailesi, yakınları ve mahalleli üzerinde 'Uyuşturucuya hayır, mahallene sahip çık', 'Uyuşturucu kimyasal silahtır, aileyi parçalayan düşmandır', 'Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma' yazılı pankartlar açıp, uyuşturucuya tepki gösterdi. PANKART TAŞIDI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Uyuşturucudan öldüğü değerlendirilen arkadaşının cenazesinde pankart taşıyanlar arasında yer alan A.Y., ilçede polis ekiplerince yapılan denetim ve kontroller sırasında, Kadıköy Mahallesi'nde boş bir arazide bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu 'bonzai' ile yakalanan şüpheli A.Y., sorgusu için emniyete götürüldü. A.Y. ifadesinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. DİĞER ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu arada yaşamını yitiren Hacı Ali Bahar'a ilçede uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla narkotik polis ekiplerince gözaltına alınan Seyit Ahmet C. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ahmet C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme'de tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cenazeden arşiv görüntüler)

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- (00:04 - 00:13 arası) tabut taşıyan arka sağdaki gri tişörtlü

- (01:15 - 01:09 arası) dua ederken

- (01:25 - 01:50 arası) pankart taşırken Haber-Kamera: SAMSUN, (DHA) Ayakkabı tabanından esrar çıktı SİVAS’ta Jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde ayakkabı tabanına gizlenmiş 670 gram esrar ele geçirdi. Yolcu treninde yapılan aramada ise lise öğrencisinin üzerinde 36 gram esrar yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında narkotik köpeği "Geçim" ile arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcunun sırtı çantasında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 670 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. LİSE ÖĞRENCİSİNİN ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığı, Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kangal Tren İstasyonunda Güney Ekspres treninde de narkotik köpeği 'Geçim' ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği lise öğrencisi M.M.T.'ye tepki verdi. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 36 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon görüntüsü Haber: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) Konya'da işçilerin taşındığı minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı KONYA'da, fırında çalışan işçilerin taşındığı minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Yılmaz (47) yönetimindeki 42 RH 244 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sola dönmek istediği sırada karşı yönden gelen ve ekmek fırınında çalışan işçilerin taşındığı Ahmet Anlaş (55) yönetimindeki 42 NG 195 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet Anlaş ve işçiler Bayram Doğan (49), Eyüp Varol (31), Ahmet Özkılıçaslan (48), Yaşar Koçak (39), Recep Gürcan (36) ile Suriyeli Zekerya Zeyn (30) ve Muhammed Ali Şeyh (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü Yılmaz ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Araçlardan detay

- Polisin inceleme yapması Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA,(DHA) Domuz avında arkadaşını vurdu BOLU'da, domuz avına çıktığı arkadaşı tarafından kazara vurulan Hakan Kutluata (45) ağır yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bolu'nun Yumrukaya mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Hakan Kutluata, 3 arkadaşıyla birlikte gece saatlerinde domuz avına gitti. İddiaya göre, gruptan bir kişinin tüfeğinden çıkan domdom kurşunu, karanlıkta domuz sanılan Hakan Kutluata'ya isabet etti. Sırtının sol kısmından giren mermi Kutluata'yı ağır yaraladı. Kutluata'nın yaralandığını gören arkadaşları durumu 112 Acil'e haber verdi. Yaralanan Kutluata arkadaşları tarafından ormanlık alandan yol kenarına indirildi. Sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kutluata'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, kurşunun kimin silahından çıktığı araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Hastaneden detaylar

-Jandarma araçları Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İpekyol Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Mehmet K. yönetimindeki 01 ZZ 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprülü kavşak çalışmasının yapıldığı alanda yol ortasına konulan beton bariyerlere çarparak takla attı. Ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralı olarak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinde toplanan kalabalık

- Ters dönen otomobil

- Yaralılar ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler