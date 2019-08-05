DHA YURT BÜLTENİ-21

Maganda kurşununun isabet ettiği Hüseyin öldü GAZİANTEP'te, düğünde magandaların havaya ateşlediği tabancadan çıkan merminin isabet ettiği 12 yaşındaki Hüseyin Cennet, hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Arıl Mahallesi'nde düzenlenen düğününde meydana geldi. Düğüne katılan bazı davetliler yanlarında getirdikleri tabanca ve av tüfekleri ile havaya ateş açtı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlardan biri ailesi ile düğüne gelen Hüseyin Cennet’in karnına isabet etti. Küçük çocuğu kanalar içinde yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Cennet'i, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Cennet, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hüseyin Cennet'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hüseyin Cennet'in Fotoğrafı

- Acil Servis

- Hüseyin Cennet'in Yakınları

- Polis ve Abbulans aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66,3 MB ============== Rize'de sağanak etkili oldu RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Rize'de, saat 21:00'da başlayan ve aralıklarla 2 saat süren şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Yenişehir caddesi göle döndü, otomobiller yollarda kaldı. Ekrem Orhon Mahallesi'nde bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katları ile yer altı otoparkları su bastı. Esnaflar iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cadde ve sokaklardan detay

Detaylar

Mazgalları açmaya çalışanlar

caddede suya atlayan kişi Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA ====================== Rize'de sele kapılan bir kişi kayboldu RİZE'de şiddetli sağanak yağış sonrası taşan Salarha deresi yola çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Rize'de akşam saatlerinde etkili şiddetli sağanak yağış nedeniyle Salarha deresi taştı. Derenin yola çıkması nedeniyle bir otomobil selin ortasında kaldı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü otomobilini bırakarak kaçarak kurtulmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi aramak için çalışma başlattı.

RİZE (DHA) =============== DENİZLİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - 2 (yeniden) DENİZLİ'de, katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Daha önce de iki kez yandığı öğrenilen fabrika sahiplerinin yakınları ise itfaiye ekiplerini darbetti, basın mensuplarının görüntü almasını engelleyerek kamerasını kırdı. Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kimyasal maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Su ve Kanal İdaresi'ne (DESKİ) ait 42 araç ve 87 personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tesisin dört bir yanından su ve köpük sıkarak alevleri kontrol altına almak çalışma başlatırken, kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı fabrikada, iş makineleri de yangını söndürmek için çalışmalara katıldı. Yangında fabrikadaki atıkların bulunduğu arka kısım, alevler nedeniyle büyük hasar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI Fabrikadaki 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, kimyasal atıkların bulunduğu fabrikanın arka kısmında bulunan alevlere müdahalesi devam ediyor. DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ Yangının çıktığı katı atık tesisinin, 2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan yangın sonucu büyük hasar gördüğü öğrenildi. İTFAİYECİLERE VE BASIN MENSUPLARINA SALDIRI Öte yandan, yangını söndürmek için çaba sarf eden itfaiye ekipleri, firma sahibinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Öfkeli grup, bazı itfaiye erlerini darbetti. Yangını görüntüleyip haber yapmak isteyen basın mensupları yine aynı grup tarafından engellendi. Bir basın mensubunun kamerası saldırı esnasında kırıldı. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ DENİZLİ (DHA) ======================== Marmaris'te arızalanan tekneden 2 kişi kurtarıldı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motor bölümünde elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından kurtarıldı.