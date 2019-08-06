DHA YURT BÜLTENİ-21

Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Saat 21.30 sıralarında Alaplı Çayboyu mevkiinde bulunan fındık kırma fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İddiaya göre, tadilat sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. 5 itfaiye aracıyla fabrikaya gelen Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine Ereğli başta olmak üzere Düzce’nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinden de takviye ekipler yardıma geldi. Geceyi aydınlatan alevler yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınırken soğutma çalışmasına geçildi.

Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Kaymakam Emirhan Arıkan, yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığını söyledi.

Yangının ihbar edilmesinin ardından fabrikaya geldiklerini ifade eden Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, binanın içindeki fındık kabuklarının alev alması ile yangının büyüdüğünü, diğer itfaiye ekiplerinin de gelmesi ile yangını kontrol altına aldıklarını belirtti.