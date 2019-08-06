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DHA YURT BÜLTENİ - 21

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 23:59 | Son Güncelleme

  Teröristlerin yola tuzakladığı EYP imha edildi Hakkari-Van karayoluna, PKK'lı teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), arama- tarafa faaliyeti yapan jandarma ekipleri tarafından son anda fark edilerek imha edildi.

Teröristlerin yola tuzakladığı EYP imha edildi

Hakkari-Van karayoluna, PKK'lı teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), arama- tarafa faaliyeti yapan jandarma ekipleri tarafından son anda fark edilerek imha edildi.
Hakkari Valiliği'nde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 gizlenmiş vaziyette EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltı (2)
GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makineleri de olan 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla 'Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, suçu bildirmeme' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik görevlisi Alpaslan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden hastane müdürü M.G., acil servis sorumlusu L.A., personel şube müdürü Ş.T., bilgi işlem personeli N.Y. ve güvenlik amiri C.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AKSARAY,(DHA)

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Samsun'da 'rüşvet' operasyonu: 4 tutuklama

Samsun'da, Milli Emlak'a ait arsaların kiralama ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında İl Milli Emlak Daire Başkanı Y.K.'nın bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Milli Emlak Daire Başkanı Y.K.'nın rüşvet alarak ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, daire başkanı Y.K. ile rüşvet verdikleri iddia edilen E.A., O.A., R.U., M.K. ve S.G.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Daire Başkanı Y.K. ile birlikte E.A., O.A. ve R.U., çıkarıldığı mahkemece 'rüşvet almak, rüşvet vermek ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' suçundan tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)-

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