DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bodrum'da ormanlık alanda yangın (3)

KONTROL ALTINA ALINDI Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. BODRUM (Muğla), (DHA) ==================

Milas'ta orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. MUĞLA, (DHA) ===================== Suda kaybolduktan yarım saat sonra bulunan Muhammet'in durumu kritik (2)

KURTARILAMADI Hayati tehlikesi bulunan ve tedavi altına alınan Muhammet Ömer Uçar, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. SİVAS (DHA) ====================== Gaziantep'te yolcu minibüsü otomobil ile çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı (1) GAZİANTEP'te, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen Ömer Faruk Aydoğdu yönetimindeki 63 VD 184 plakalı otomobil, sollama yapmak istediği sırada Nizip’ten Gaziantep’e yolcu taşımacılığı yapan 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) =========== İndiği dolmuşun altında kalan kadın öldü ZONGULDAK’ta, Gülser Güney(69) indiği dolmuşun önünden geçmek isterken altında kaldı. Vatandaşlar kadını dolmuşun altından çıkarırken, Gülser Güney kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay saat 18.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Rüzgarlımeşe Mahallesi-Zonguldak merkez arası yolcu taşıyan A.A. idaresindeki 67 M 0231 plakalı dolmuş, Halk Otobüsleri Durağı önünde yolcularını indirdi. Bu esnada dolmuştan inen Gülser Güney yolun karşısına geçmek istedi. Dolmuşun önünden geçmeye çalışan Gülser Güney’i fark etmeyen dolmuş sürücüsü hareket etti. Gülser Güney aracın altında kaldı. Yardıma koşan vatandaşlar 112 Acile haber verdi. Vatandaşlar, Gülser Güney’i aracın altından çıkardı. Bir vatandaş, kalbi duran kadına kalp masajı yaptı. Gülser Güney, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi duran Güney, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dolmuş sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı kadının dolmuşun altından çıkarma çalışmaları

-Kalbi duran kadına kalp masajı ve ilk müdahalenin yapılması-Ambulansın gelmesi

-Sağlık ekiplerinin çalışmalarından detaylar

-Yaralının ambulansa taşınması

-Hastaneden detaylar

-Olay yerinden detaylar HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) =============================== Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangın, ekiplerine havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 70 dönümlük makilik alan kül oldu. Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Pınardere köyü yakınlarında çıktı. Alevleri fark eden çevredekileri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, Ayvacık Belediyesi’ne ait 2 itfaiye ve 1 su ikmal aracı ile 50'ye yakın orman işçisi müdahale etti. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 70 dönümlük makilik alan kül oldu..