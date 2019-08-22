DHA YURT BÜLTENİ-21 

Kaynaşlı'da dereler taştı Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı köylerde sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı. Derelerin etrafında konaklayan fındık işçileri ise sel sularını izledi. Kaynaşlı'ya bağlı köylerde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki dereler taştı. TEM yolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde bulunan Darıyeri Yörükler Köyü içinde konaklayan fındık işçileri de taşan derenin hemen kenarında kaldı. Bölgeye ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, TEM yolu Kaynaşlı Kavşak çalışmaları nedeniyle D-100 karayolu ile Darıyeri Yörükler Köyü'nü birbirine bağlayan geçici köprüde çökmeler yaşandı. Diğer yandan fındık işçileri ise merakla taşkın olan derenin görüntülerini çekti. Dere yataklarının genişlememesi için çalışma başlatan Kaynaşlı Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerden itibaren şehir merkezine gelen tüm derelerin önündeki taşkına neden olacak yabancı maddeleri temizledi. Diğer yandan fındık işçilerinin hemen yanında konakladığı derede de taşmayı önlemek ve işçilerin zarar görmemesi için moloz ve ağaç parçaları temizlendi.

Konuyla ilgili olarak bilgiler veren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Akşam Kaynaşlı'nın 2 deresinde sıkıntı vardı. Biz hemen müdahaleyi ettik sıkıntı olmadı. Bütün iş makinelerimiz çalıştı. Dere boğazı ve karaçalı da ki derelerde ki sıkıntıları çözdük. Burada da köprülü kavşak yapılmıştı. Buradan 112 Acil jandarma ve köylerimize ulaşım kapandı. Buraya geçici köprü yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü ile görüştük. Belediye olarak bizim buna gücümüz yetmez. Merkezde iki köprü yaptık. Ancak belediye olarak gücümüz belli. Burada da her an sel olabilir. Biraz duyarsız kalındı" dedi. Şahin ayrıca bölgede mahsur kalanlar olmadığını ancak bölgeye ulaşımın uzadığını belirterek "Orada ki insanların buraya gelmesi için 3 kilometre dolaşması lazım. Orada bir hasta olsa yangın olsa 3 kilometre dolaşmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Dere yataklarının temizlenmesi ile su debisi normale dönerken bölgede herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Taşan derenin görüntüsü Kaynaşlı Belediyesi çalışma görüntüsü

Dereyi izleyen fındık işçilerinin görüntüsü Drone görüntüsü Kaynaşlı Belediye Başkanı açıklamaları ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ============================= İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sebiha Bali, toprağa verildi Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Sebiha Bali (84), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sebiha Bali, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Sebiha Bali, 10 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bali için memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazına; Vali Davut Gül, CHP'li Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Kaymakamı İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün ile iş insanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Bali ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. İlçe Müftü Vekili Mustafa Tunceli'nin kıldırdığı namazın ardından Sebiha Bali'nin cenazesi, İslahiye Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.